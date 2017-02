Luis Enrique: «Otro equipo especularía, pero nosotros saldremos a ganar»

"No creo que haya ningún jugador nuestro que crea que está hecho. Vamos a sufrir seguro y sería ridículo pensar que será plácido. El rival tiene categoría como para pensar lo contrario y asumir que nos meterá en problemas y necesitaremos el apoyo de nuestra afición". Luis Enrique, técnico del Barcelona, se mostró este lunes muy cauteloso con respecto a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey que su equipo disputa este martes frente al Atlético en el Camp Nou. Pese al 1-2 cosechado en el Vicente Calderón, advierte del peligro de una competición "igual de prioritaria" para los culés que en los demás años porque "desde el principio el objetivo es el de ganarlo todo".

"Es un torneo muy atractivo para nosotros. Somos el equipo que más Copas ha ganado y sería un gran broche ganar al Atlético y llegar a la final, aunque si luego la pierdes no sirve para nada", afirmó el asturiano al recordarle que sería su tercera final consecutiva en el torneo del KO y la cuarta del Barça.

real madrid «Tenemos que meterle presión» Luis Enrique evitó polemizar sobre el aplazamiento del Celta-Real Madrid de Liga y no se mojó sobre si será bueno o malo para el gran rival de los culés en la lucha por el título. "Habrá de todo. Habrá alguno que se desmoralice y otro que esté motivado. Nosotros tenemos que meter presión ganando nuestros partidos".

Confía en que el aficionado disfrute de "un partido muy atractivo" por el nivel de los contendientes y, sobre todo, el marcador de la ida. "Nosotros saldremos a ganar y marcar un gol más que el rival, aunque otro equipo con este resultado saldría a especular. Normalmente hemos visto al Atlético en el Camp Nou más cercano a su área, pero mañana igual vemos a otro rival, arriesgando más y presionando más alto".

No sabe si les puede beneficiar, o no, que los colchoneros sean más ofensivos. "Valen todas las opciones. Puede ser mejor o peor que el Atlético vaya a apretar; en función de cómo estén mis jugadores pasará una cosa u otra. El caso es que a ellos no les vale un gol y necesitan al menos dos".

Evitó avanzar si Piqué, que este lunes se entrenó con normalidad, y los recuperados Busquets e Iniesta serán de la partida, y no quiso "gastar energía" pensando en la ausencia por sanción de Neymar. Pero sí alabó al brasileño: "El rendimiento de Neymar es altísimo por lo que aporta. Tiene la personalidad para volver a marcar muchos goles, pero sus números son espectaculares. No solo por lo que genera en asistencias y en desborde, sino por lo que aporta a nivel defensivo. Ya era un jugador grandísimo cuando llegó aquí y se está haciendo todavía más grande".

Diálogos con Messi

Tampoco dio pistas sobre los motivos que le llevaron a cambiar a Messi ante el Athletic, aunque sí dejó claro que dialoga con el astro argentino. "Tengo por norma hablar mucho con mis jugadores e imaginad entonces con Leo. De ahí a que lo utilicen algunos para buscar alguna debilidad o lo que sea, no creo que deba entrar", afirmó.

Aseguró que no tiene la sensación de que los fichajes estén rindiendo mejor en las últimas semanas, dijo que en general está satisfecho con su aportación, e insistió en el asunto manido de los descansos a los jugadores. "Me da igual si salimos reforzados o no por las rotaciones. Yo hago mi trabajo. Lo que es indudable es que somos más fuertes cuantos más jugadores podamos participar. No hay otra manera de conquistar algo importante sino es con la ayuda. En el mundo en el que estamos y donde estoy yo sentado, si pierdes y haces rotaciones ya sabes lo que va a pasar. Es lo que significa ser entrenador de este equipo y lo he aceptado desde el principio. Lo que no va a ocurrir es que cambie de hacer algo que considere que es lo mejor para el equipo, porque sería faltar a mis principios y a los de los míos".

Se detuvo en Aleix Vidal, que ha pasado de no contar casi para nada a jugar con asiduidad y le considera prácticamente un fichaje más. "Así es esto del fútbol. Ha tenido oportunidades y las ha aprovechado. De sus entrenamientos nunca he tenido queja. Al final son los minutos de competición los que dictan si tienes nivel. Al principio tenía cosas que mejorar y ahora está a un nivel altísimo. Es una gran noticia tener a un jugador más. Otra opción más para mí y para el equipo".