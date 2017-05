El Barça, a la final de Copa con el criticado fondo de armario

Todos los análisis de los motivos de los males de un Barça que se ha quedado sin Liga, por lo menos luchada hasta el final, y sin Liga de Campeones, con actuaciones muy decepcionantes, coinciden en un punto: las rotaciones debilitaron al equipo por la falta de nivel, o de adaptación, del fondo de armario. Sin embargo, ironías del destino de la temporada, el último partido de la 'era Luis Enrique', la posibilidad de conquistar un último título como despedida, dependerá del rendimiento de varios de esos jugadores que han quedado señalados. Ante el Alavés en la final de la Copa del Rey del sábado en el Vicente Calderón, el conjunto azulgrana tendrá que recurrir de forma obligada a varios componentes del criticado plan B debido a las lesiones y sanciones de titulares.

La ausencia principal será la del delantero uruguayo Luis Suárez, que fue expulsado en los últimos minutos de aquella intensa vuelta de la semifinal disputada ante el Atlético hace más de tres meses. Su sustituto será Paco Alcácer, quien tras unos primeros meses sin confianza ni oportunidades sí se ha acercado a lo que se espera de él en las últimas semanas. Otra cosa es la presión que tendrá que soportar por cubrir la baja de un jugador que aporta tanto al Barça como Luis Suárez. Curiosamente, llamado a jugar sólo las migajas que le dejara el tridente, acabó siendo titular en el clásico del Santiago Bernábeu debido a la sanción de Neymar y también, salvo sorpresa, jugará la final de Copa. Es su gran oportunidad de reivindicarse en su primer curso como azulgrana.

Sin embargo, aunque la baja del charrúa llama más la atención, quizás es más complicada de suplir la ausencia por sanción de Sergi Roberto en el lateral derecho, también expulsado aquel día ante el Atlético por doble amonestación. Además, en el último partido de Liga ante el Eibar sufrió una lesión muscular y tampoco hubiera podido jugar. Aleix Vidal, su sustituto natural, no reaparecerá hasta la próxima temporada debido a la grave lesión de rodilla causada por una inexplicable entrada de Theo Hernández, rival del Barça el sábado en el lateral zurdo del Alavés antes de firmar por el Madrid. Y siguen en la enfermería Mathieu y Rafinha, cuyo concurso permitirá manejar distintas opciones.

Luis Enrique duda entre colocar al 'tocado' Mascherano (ha sido baja en los dos últimos partidos) de lateral derecho, una posición que le incomoda, o apostar por André Gomes, quien ya ha actuado en un par de partidos en esa demarcación que no va nada con sus características, por mucho que el sistema se disfrace de 3-4-3 en lugar de 4-3-3. El portugués tiene muchas opciones de ser titular, motivo que hace que más de un barcelonista se eche las manos a la cabeza tras sus pobres actuaciones, en general, ofrecidas esta temporada.

Además de Paco Alcácer y André Gomes, también será titular el portero de la Copa, Jesper Cillessen, todo un riesgo teniendo en cuenta que no juega desde enero, aunque no lo hizo mal entonces. No es que Ter Stegen haya hecho una gran temporada, precisamente, pues ha sido irregular, pero el holandés, casi un año después de su llegada, sigue siendo una incógnita.

Así las cosas, de los ochos fichajes realizados desde enero de 2016, cuando acabó la sanción de la FIFA, cuatro serían titulares: Cillessen, André Gomes, Umtiti y Alcácer. Con Aleix Vidal lesionado, quedarían Arda Turan, Denis Suárez y Digne en el banquillo. Eso sí, reaparecerá Piqué tras el virus que le obligó a pasar hasta por el hospital para formar el núcleo duro junto a jugadores como Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Neymar y Messi. El Barça vuelve este miércoles a los entrenamientos para preparar un encuentro que todos intuyen que será tan complicado como el del pasado domingo ante el Eibar, que se llegó a poner con 0-2 en el marcador. Toca prepararlo muy bien, juegue quien juegue.