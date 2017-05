Luis Enrique: «Es posible que en ilusión nos ganen, pero no en ambición»

Cerrar una temporada en la que la Liga cayó en manos del gran rival y la Champions se esfumó en cuartos de final conquistando la Copa del Rey puede saber a poco en un club, como el Barça, acostumbrado a dobletes y tripletes. Pero para Luis Enrique no hay título pequeño, por lo que el técnico quiso dejar claro en la rueda de prensa previa al choque que medirá al conjunto culé con el Alavés mañana en el Vicente Calderón que sus futbolistas saltarán al césped con la misma hambre de siempre. «Es cierto que para el Alavés es un evento único, pero esto tiene una doble lectura. Habrá un exceso de tensión, pero nosotros estamos más acostumbrados a jugar finales. Es posible que en ilusión nos ganen, pero no en ambición. No he conocido un grupo tan ambicioso como éste», manifestó.

Mostró Luis Enrique su ilusión por conquistar su tercera Copa del Rey consecutiva como técnico del Barça, pero no sólo por ello, sino por la trascendencia que tiene el título en sí. Será, dijo, «un partido especial» con la posibilidad de acabar su ciclo en el club azulgrana «con un título más» pero no exento de dificultades ya que enfrente estará el que, subrayó, ha sido «el equipo revelación de esta Liga».

No quiso, por ello, entrar a valorar su legado. «Independienteme de que pueda ser mi último partido, lo que me interesa es que el equipo haga un buen partido. Si lo hacemos tendremos muchas más opciones de ganar. Si analizamos la trayectoria en la Copa, ha sido duro y difícil llegar a la final. Tenemos que aprovechar el momento para intentar conquisar otro título más», remarcó.

Resaltó el técnico asturiano que sus futbolistas llegan bien tanto física como anímicamente y que tienen «ganas de disfrutar mañana de un gran ambiente». Avisó, no obstante, de que todas las finales son «impredecibles», por lo que «hay que estar preparados en cada escenario».

Recalcó que el Alavés es «un equipo que está en forma, que ha hecho una temporada a un altísimo nivel. Utiliza muy bien el juego en largo con Deyverson, presionan alto, defienden muy bien, encajan muy pocos goles y en una final que se puede dar varias situaciones. Es algo que debemos tener en cuenta. Espero que podamos mostrar nuestra superioridad con nuestro fútbol».

No podrá contar Luis Enrique para la final con Luis Suárez ni con Sergi Roberto, ambos sancionados, pero dichas ausencias no parecen hacer mella en su ánimo. «Una plantilla como la del Barça debe estar lo suficientemente preparada para solventar cualquier baja», manifestó. «También para el rival será una incertidumbre saber qué jugadores vamos a utilizar. No vamos a dar ninguna pista», agregó.

Habló por último Luis Enrique de su futuro, dejando abierta la puerta a un regreso al Barça. «Igual vengo el día 10 de julio y os doy una sorpresa», bromeó el preparador. Ya más en serio, señaló que no se puede decir nunca jamás. «Es mi casa, por qué voy a decir que no voy a entrenar al Barça. Lo tengo todo. Soy joven, simpático. Dirán que en estos tres años me he desgastado. Quién sabe. Igual dentro de un tiempo hay una posibilidad», remachó.

Piqué: «Luis Enrique se merece un gran final»

Antes de hacerlo Luis Enrique, habló Gerard Piqué, quien incidió en que el Alavés «ha sido la revelación de la temporada» y ha hecho «las cosas bien». «Manaña tienen una oportunidad única y seguro que estarán extramotivados», señaló el central azulgrana, quien advirtió de la necesidad de «empezar bien, controlar el partido y llevarlo a nuestro terreno».

Esperan encontrarse mañana enfrente los futbolistas del Barça a un «equipo replegado, que busque la contra, con jugadores como Deyverson arriba», según vaticinó Piqué. «Tendremos que estar muy atentos con vigilancias defensivas y generar muchas ocasiones», explicó.

Valoró Piqué a Luis Enrique como «uno de los mejores técnicos de la historia» y dijo que el asturiano «se merece un gran final» a su estancia en el banquillo culé. «Qué mejor que marchar con un gran título», indicó. En relación con el legado del entrenador, comentó que «lo más fácil es quedarse con los títulos» que ha ganado, pero que él lo hace «con su forma de ser». «Nos ha acabado ganando a todos, nos ha acabado conquistando y estos tres años han sido magníficos», subrayó. «Quiero que mañana se vaya con otro título. Se lo merece», insistió.

Hizo también repaso Piqué a la Liga y volvió a abundar en la polémica arbitral. «Considero que los árbitros han podido influir. No voy a sacar una lista de cuándo nos han favorecido o cuando han ido en nuestra contra», atajó. «Al final el Madrid ha ganado y tenemos que pasar página. Queda claro que debemos implementar el VAR, que hubiera sido determinante, pero hubo partidos en los que no estuvimos a la altura. Es una lección para los próximos años. Para ganar la Liga hay que ser infinitamente mejores», reconoció.

Se refirió, por último, a la final de la Liga de Campeones. Aunque recalcó que él está centrado en el partido de este sábado ante el Alavés, dejó claro sus deseos respecto al partido de Cardiff. «Ya sabéis que yo prefiero que gane la Juve», manifestó. Incidió, eso sí, en que venza el cuadro bianconero o lo haga el Real Madrid, «no va a cambiar nada» respecto a lo que ha sido la temporada del Barça. «Intentaremos el año que viene hacerlo lo mejor posible», finalizó.