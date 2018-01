Octavos de final | Ida El Barça se juega su Copa sin Messi, Iniesta ni Luis Suárez La presencia de Dembélé y la ausencia de Deulofeu, las otras dos grandes noticias en la lista de Valverde para enfrentarse al Celta en Vigo P. RÍOS Barcelona Jueves, 4 enero 2018, 08:29

“No vamos a correr el riesgo de una lesión”, avanzó Ernesto Valverde antes del último entrenamiento y de comunicar la lista de convocados para el Celta-Barça, ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Se refería a Messi, Luis Suárez y Mascherano, que se incorporaron el 2 de enero tras sus vacaciones navideñas. Dicho y hecho. Los dos delanteros se quedaron fuera de la lista, al igual que Iniesta, pero el central sí entra. “Con Dembélé hay que ir con calma”, apuntó sobre el extremo francés, ya con el alta médica después de tres meses y medio de baja. Sí lo citó para viajar a Vigo, pero se intuye que para entrar desde el banquillo de forma progresiva. Rafinha, también OK después de ocho meses de baja, todavía esperará un poco más y la gran sorpresa es la ausencia de Deulofeu, ya en la rampa de salida, con ofertas de Italia, para dejar sitio a Coutinho. Así las cosas, con Umtiti y Paco Alcácer lesionados, el once azulgrana en Balaídos estará repleto de novedades. Sergio Busquets, sancionado en Liga ante el Levante, sí jugará, pero la presencia de Cillessen en la portería (es el titular en la Copa) no será la única curiosidad. Hasta Aleñá y Arnaiz, del filial, tienen opciones de estar en el once.

Con 29 títulos, campeón de las tres últimas ediciones, el Barça inicia 2018 con un torneo con el que mantiene un idilio pese a que obliga a pagar un peaje físico y psicológico

Rey de Copas con 29 títulos, campeón de las tres últimas ediciones, el Barça inicia 2018 con un torneo con el que mantiene un idilio pese a que obliga a pagar un peaje físico y psicológico que en ocasiones puede pasar factura en las dos competiciones estrella: Liga y Liga de Campeones. El Celta, rival temible para el conjunto azulgrana, espera en Vigo este jueves en la ida de los octavos de final con el aval del punto que se llevó recientemente del Camp Nou (2-2) y con la amenaza de los cuatro goles logrados en las dos últimas visitas culés a Balaídos (4-1 y 4-3). Incluso el último precedente copero favorece a la escuadra celeste: 3-1 y 1-1 en la semifinal 2000-01 para pasar a la final en el adiós del Pep Guardiola jugador al Barça.

La acumulación de partidos en enero, algunos de máxima exigencia, si se superan las eliminatorias requiere de rotaciones numerosas, un riesgo que quizás Luis Enrique no quiso correr en las dos últimas temporadas. Eliminar a Athletic (octavos), Real Sociedad (cuartos) y Atlético (semifinales) la pasada campaña fatigó en un momento clave a jugadores muy importantes de la plantilla azulgrana, algo parecido a lo que sucedió en el curso 2015-16 cuando los rivales fueron Espanyol, Athletic y Valencia.

Unzué sabe los secretos culé

Hace dos años, aunque hubo bajón, las fuerzas llegaron para ganar la Liga con más sufrimiento del necesario, pero en Europa no hubo respuesta al despliegue físico del Atlético. Y el año pasado, el equipo ya fue totalmente irregular precisamente a partir de febrero en Liga y Liga de Campeones, títulos que conquistó el Real Madrid.

“Si la ganas compensa todo. Es una competición que nos ilusiona y que haremos todo lo posible por ganarla” VALVERDE

El Celta, más con Juan Carlos Unzué como entrenador, que lo conoce todo del Barça, tiene el nivel de todos esos rivales citados y la ambición de triunfar en una Copa que suele ser una oportunidad para clubs como el gallego. Valverde quiere dosificar a sus jugadores, pero debe medir muy bien cómo lo hace porque también quiere optar al título.

Preguntado por el previsible desgaste copero ahora que el Barça va como un tiro en la Liga, Ernesto Valverde apuntó que “si la ganas compensa todo. Es una competición que nos ilusiona y que haremos todo lo posible por ganarla. Tenemos una plantilla amplia". Lo dijo, eso sí, recordando el peligro que supone el Celta como rival: “Es uno de los peores rivales que nos podemos encontrar. Se viene proyectando desde hace tiempo, que presiona y juega bien. Los partidos de años anteriores son una referencia, pero han cambiado de entrenador y nos fijamos más en el partido de Liga. Mañana es una nueva página de la historia, a ver si la podemos cambiar”.

“Ojalá marquemos, pero tener la puerta a cero nos da también muchas opciones y no es nada fácil” UNZUÉ

Juan Carlos Unzué, por su parte, confía en volver a sorprender al Barça y no oculta sus armas. “El Barça es un equipo que te exige defenderte cerca de tu propio área. Tienen capacidad para resolver situaciones inverosímiles. Lo que vamos a tratar es jugar de la manera más efectiva. Creo que tenemos una virtud y es la manera tan diferente que tenemos de atacar y defender. Dejamos muy pocos espacios para llegar a portería”, avisó, aunque con los pies en el suelo: “Ojalá marquemos, pero tener la puerta a cero nos da también muchas opciones y no es nada fácil”. Daniel Wass, superado un esguince, entró en la convocatoria del Celta, con tres ausencias por decisión técnica: Guidetti, Iván Vilar y Hjulsager.

Alineaciones probables

Celta: Sergio; Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Wass, Lobotka, Tucu Hernández; Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

Barça: Cillessen; Sergi Roberto, Mascherano, Vermaelen, Digne; André Gomes, Sergio Busquets, Aleñá; Aleix Vidal, Arnaiz y Denis Suárez.

Árbitro: Martínez Munuera (Valenciano).

Estadio: Balaídos

Hora: 19 horas

TV: beIN Sports, LaLiga.