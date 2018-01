Cuartos | Vuelta El Barça quiere dedicar una remontada a Mascherano El equipo de Valverde busca el pase a la semifinal de Copa ante el Espanyol tras el 1-0 de la ida en un derbi marcado por la marcha del argentino P. RÍOS Jueves, 25 enero 2018, 06:23

«Nuestra prioridad es la Liga», sentenció Ernesto Valverde tres días después de la derrota del Barça en Cornellà-El Prat ante el Espanyol (1-0) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y 24 horas antes de la goleada contra el Betis (0-5) en la primera jornada de la segunda vuelta. El técnico azulgrana aclaró que eso no quiere decir que no lo vayan a dar todo por ganar la cuarta Copa consecutiva entre otros matices, pero la frase ya era imparable. No está dispuesto a arriesgar el físico de algunos jugadores en la competición del KO con la Liga y la Liga de Campeones en juego.

Ciertamente, la preparación de los días previos no parece la ideal de cara a un derbi en el que hay una semifinal de Copa en juego. Dos entrenamientos, lunes (de recuperación para los titulares) y miércoles (poco exigente en lo físico en la previa de un partido), y una jornada de descanso (martes). Una comida de la plantilla y un acto institucional para despedir a Mascherano, que monopolizará los prolegómenos al comparecer en el césped para el homenaje de la afición antes de su adiós al Hebei Fortune de China, ya oficializado, por 10 millones de euros. Incluso una fiesta con familias de varios jugadores con motivo del quinto cumpleaños de Milan Piqué.

Mientras que el Espanyol lleva cuatro días mentalizado para esta vuelta copera, con entrenamientos específicos, ruedas de prensa como la de Leo Baptistao, que no dudó en reclamar que «a Messi hay que pararlo como sea», el Barça anda algo distraído.

Pero ni las prioridades establecidas por Valverde, ni la despedida a Mascherano tras ocho años en el club, nada evitará que cuando comience el partido la pasión de un derbi se apodere de los jugadores del Barça. A los que han pasado por la cantera no hace falta motivarles.

Messi, Piqué, Busquets, Sergi Roberto, Alba, Iniesta. Para todos ellos antes que los clásicos contra el Madrid sólo había un gran partido en el fútbol formativo: el derbi. Y algunos de los citados, como Piqué, otra vez insultado en el estadio blanquiazul, y Messi, a quien Diego López le paró un penalti en la ida, tienen cuentas pendientes que transmitirán a los demás, como a Luis Suárez, extramotivado en los derbis. Si Valverde piensa en hacer rotaciones, le costará convencer a algún téorico titular para que descanse. Vermaelen es baja por lesión (tiene para dos semanas), como Dembélé. Pero Coutinho, con opciones para debutar, Iniesta y Alcácer ya podrían estar disponibles.

'El Jefecito', tercera baja invernal

El lógico protagonista en la víspera fue Mascherano, que ha dejado huella en el club, en el vestuario y en la afición por su pundonor desde que llegó en 2010. Ha disputado 334 partidos como azulgrana, siendo el cuarto extranjero con más presencias en la historia del club tras Messi, Cocu y Dani Alves. En su palmarés, 4 Ligas, 4 Copas, 4 Supercopas de España, 2 Ligas de Campeones, 2 Mundiales de Clubes y 2 Supercopas de Europas.

'El Jefecito', apodo con el que ya llegó y que nunca le gustó, ha sido uno de las piezas que han dado equilibrio a una plantilla con mucho talento, pero necesitada de su espíritu de superación, sacrificio, sentido táctico, compañerismo. Aterrizó como mediocentro, pero al conocer a Sergio Busquets entendió que debía reubicarse como central, tal y como le pidió Pep Guardiola.

En un Auditorio 1899 repleto, con la plantilla al completo y ex compañeros como Carles Puyol y Eric Abidal, el presidente, Josep Maria Bartomeu, agradeció su «autoexigencia», se quedó con el «Mascherano persona» y le garantizó una plaza en el club como técnico en el futuro.

Emocionado, con lágrimas tras escuchar las dedicatorias de sus compañeros en un vídeo, Mascherano explicó: «Me siento un privilegiado, soy yo el agradecido a todos, cuando vine dije que cumplía un sueño y el sueño se acabó. El secreto es el grupo humano».

Mascherano es la tercera baja invernal tras Arda Turan (Istanbul Basaksehir) y Rafinha (Inter). Se va porque quiere al comprobar que Piqué, Umtiti y Vermaelen están por delante suyo como centrales a las puertas del Mundial de Rusia. Quiere tener ritmo competitivo para buscar el título con Argentina.

Alineaciones probables:

Barça: Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Aba, Rakitic, Paulinho, Busquets, Iniesta, Messi y Luis Suárez.

Espanyol: Diego López, Marc Navarro, Óscar Duarte, Naldo, Aarón Martín, Sergi Darder, David López, Javi Fuego, Víctor Sánchez, Granero y Gerard Moreno

Árbitro: Mateu Lahoz (Valenciano).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21.30 horas (Telecinco y Gol).