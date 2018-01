Semifinales | Ida Marcelino: «Tenemos muchas bajas, pero buscaremos buen resultado para la vuelta» 00:10 Marcelino García Toral. / EFE «Tenemos mucha ilusión en esta eliminatoria, no tuvimos suerte en el sorteo y nos tocó el equipo más en forma de Europa», comentó el técnico asturiano sobre el Barcelona EFE Miércoles, 31 enero 2018, 18:50

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró este miércoles que, pese a las numerosas bajas con las que afrontarán mañana la ida de las semifinales ante el Barcelona, buscarán un buen resultado para el choque de vuelta en Mestalla y mantener vivo el sueño de pasar a la final de la Copa del Rey.

«Tenemos mucha ilusión en esta eliminatoria. No tuvimos suerte en el sorteo y nos tocó el equipo más en forma de Europa y además no vamos a poder acudir como realmente quisiéramos y con todos los efectivos disponibles. Vamos a tener bajas importantes pero tenemos al resto de la plantilla y nuestra ilusión es máxima porque estamos a dos partidos de la final», señaló en rueda de prensa.

Marcelino pidió «sacrificio» a sus jugadores para superar ese problema y dijo que tienen «el ánimo y el convencimiento» de que pueden «generar problemas al Barcelona». «Lo hicimos aquí y estuvimos muy cerca de la victoria», indicó.

El técnico admitió que las lesiones les «merman la rotación» y obliga a que otros «jueguen más», de lo que quisiera, «pero estas cosas suceden». «Queda mucho para acabar la Liga, muy poco para la final de Copa y un partido inmediato muy exigente. Ahora nos centramos completamente en este para poder tener un buen resultado para tener opciones para la vuelta», añadió.

El asturiano restó importancia a la goleada (7-0) que sufrió el equipo en su última visita copera al Camp Nou. «Los jugadores no se acuerdan casi del partido del Real Madrid (del sábado) así que cómo se van a acordar de ese partido de hace dos años», se preguntó.

El entrenador dijo no saber quién será el árbitro del choque. «Me da igual. No estoy pendiente de quién nos pita. Estamos muy pendientes de nuestro equipo y del rival para poder contrarrestarlo pero al arbitro no lo podemos contrarrestar», explicó. También analizó el hecho de que al Barcelona no le hayan pitado un penalti en contra en más de dos años y lo explicóo por el hecho de que «tiene mucha posesión de balón, domina mucho y tiene muy buenos defensores».