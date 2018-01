Cuartos | Vuelta El Pizjuán mide la pegada del Atlético El equipo rojiblanco, menos goleador que nunca con el Cholo, busca sin Costa la heroica ante un Sevilla que vive días alegres tras semanas de zozobra RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 23 enero 2018, 14:13

«La Copa es ilusionante y seguimos con el mismo pensamiento. La eliminatoria ahora está mejor presentada para el Sevilla, pero hay partido y siempre soy optimista», reconoce Diego Pablo Simeone escapando de las críticas por los dos pinchazos consecutivos del equipo en el Wanda Metropolitano. Además de la derrota copera y el empate ante el Girona, se ha criticado su mala gestión en los cambios: demasiado abierto en Copa, excesivamente conservador en Liga. «El otro día ustedes (los periodistas) creían que Costa salió porque pensábamos en el partido del Sevilla sin saber que estaba lesionado. Los que opinen que falta ambición no conocen a nuestros futbolistas. Seis años compitiendo en la mejor Liga del mundo, siempre cerca de los poderosos Madrid y Barcelona. Esos son nuestros chicos. No es fácil mantener la regularidad en el tiempo y ellos lo han conseguido. Me siento orgulloso. Son la fuerza de este equipo y la crítica existirá siempre», explica el Cholo, que confirmó que Moyá seguirá de titular pese a su error en el 1-1 de la ida.

Lo que es innegable es que al Atlético le está faltando gol esta campaña (es su ejercicio menos goleador en Liga desde que Simeone asumió el cargo) por lo que la ausencia por lesión de Diego Costa, su delantero más en forma, lastra a los rojiblancos en su misión de remontada. «Esté Costa o no hay que ganar. Siempre por encima de las individualidades está el equipo. El partido nos obliga a ir en busca de lo que necesitamos y sólo hay que pensar en ganar», recordó Simeone, que ha ganado ya al menos en dos ocasiones en el Pizjuán con resultados que le valdrían para pasar a semifinales (1-3 en 2013 y 0-3 en 2015).

El liderazgo ofensivo recaerá en Antoine Griezmann, que marcó el sábado tras mes y medio sin hacerlo en Liga, que no está siendo tan determinante como en otras campañas. Kevin Gameiro, que regresa al Pizjuán, o Torres le acompañaran arriba. Además, Cholo parece que usará dos extremos (Correa y Carrasco) abiertos para evitar la primacía de «la sociedad Banega- Nzonzi que está funcionando bien» para lograr sacarles de «su posición cómoda en el medio».

Vitolo vuelve como suplente

‘Vitolo’ regresa de nuevo a Sevilla, tras hacerlo con Las Palmas después de su rocambolesca salida veraniega, pero en principio verá desde el banquillo a su ex equipo, que parece haberse recuperado en una semana de la depresión en la que habitaba después del derbi (3-5). «Es un jugador muy bravo, un grandísimo jugador, pero no me siento capacitado para pedirle a la afición que se comporte de una manera u otra con él. Lo que le pido es que nos anime a nosotros», se limitó a decir Vincenzo Montella.

La victoria en Cornellá confirma las buenas sensaciones vividas en la ida con el mismo once, aunque las declaraciones son de prudencia y respeto al Atlético. «El fútbol aquí es como en Italia, una semana eres el mejor y otra eres el peor. Lo importante es no perder el equilibrio», recuerda el técnico italiano que parece que, pese las pruebas con Pizarro o Geis, insistirá con Franco Vázquez junto a los citados Banega y Nzonzi. «Lo importante es tener la mentalidad y el espíritu, y sentir el calor de la afición. Esto será muy importante y los jugadores lo necesitan», explicó Montella sobre un Sánchez Pizjuán que rozará el lleno.

Es posible que haya alguna rotación por acumulación de minutos y Ben Yedder tendría opciones por Muriel. «No sé si llegará a los 20 goles, pero para eso también tiene que marcar goles feos, no sólo bonitos como el del otro día», bromeó el transalpino antes de recordar que «no tenemos que pensar en esta ventaja que tenemos y sí en el partido, que va a ser muy físico. No pienso en la ventaja que tenemos, ojalá piense en esto sólo en los últimos cinco minutos del partido».

Alineaciones probables

Sevilla: Rico, Corchia, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Sarabia, Franco Vázquez o Geis, Correa; Muriel o Ben Yedder.

Atlético: Moyá, Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas, Correa, Saúl, Gabi o Koke, Carrasco, Griezmann, Gameiro o Torres.

Árbitro: Martínez Munuera (Valenciano)

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán

Hora: 21.30

TV: beIN LaLiga