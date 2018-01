Octavos | Vuelta Valverde convoca a Messi y muestra su respeto al Celta El entrenador del Barça, Ernesto Valverde. / EFE El ‘10’, Iniesta y Luis Suárez, que no viajaron a Vigo en la ida, sí entran en la lista ante un equipo que pasaría a cuartos de la Copa si repite el 2-2 de Liga en el Camp Nou P. RÍOS Barcelona Jueves, 11 enero 2018, 07:41

Siete de las 21 preguntas que se le realizaron a Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa a la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey fueron en referencia al Barça-Celta, una eliminatoria muy abierta tras el 1-1 de Balaídos. Pueden parecer pocas, pero son más de las normales en un club que genera tanta información que a los entrenadores se les hace hablar de casi todo menos del rival inmediato: fichajes, bajas, Real Madrid, política… Seguro que el ‘Txingurri’ valoró que el entorno otorgue la impotancia a una competición en la que el Barça defiende el título conquistado en las tres últimas ediciones.

«A la Copa le doy muchísima importancia», afirmó Valverde, quien en la ida hizo muchas rotaciones, desde Messi, Luis Suárez e Iniesta, que ni viajaron a Vigo, hasta Ter Stegen, Sergi Roberto, Alba y Rakitic, que se quedaron en el banquillo. Siete días después, seguramente habrá cambios en el once habitual teniendo en cuenta que el domingo el Barça visita en Liga a una Real Sociedad que siempre se le atraganta, pero en la convocatoria esta vez no faltó ningún crack excepto los que están de baja. Coutinho, que llegó lesionado y tiene para tres semanas de baja, no debutará todavía y se une en la enfermería a Umtiti, a punto de reaparecer, y a Paco Alcácer. No se descarta que Messi sea suplente y entre si el marcador no es favorable.

También se quedaron fuera los jugadores que tienen un pie fuera: Ardan Tura, que volverá a Turquía para jugar en el Basaksehir; Deulofeu, por quien el Nápoles pagará 20 millones; Aleix Vidal, cerca del Sevilla; y Rafinha, que puede irse cedido al Inter. De momento, Mascherano, a la espera del alta de Umtiti y de la llegada del colombiano Yerry Mina para irse a China, todavía cuenta para Valverde, al igual que Aleñá y Arnaiz, del filial.

Valverde es consciente del peligro de un Celta que en Liga arrancó un 2-2 del Camp Nou, resultado que le valdría al equipo gallego para pasar a cuartos. «La eliminatoria está muy ligeramente a favor, porque hemos marcado un gol fuera de casa, pero mínimamente, porque el Celta marca siempre a domicilio hasta ahora. Está por decidir, seguro. La conclusión es que tenemos que tomarnos el partido para ganar. Es un error calcular lo bueno o malo que es el resultado. Corres el riesgo de equivocarte», comentó, intuyendo un partido de tú a tú.

Elogió a Iago Aspas, que le ha marcado cuatro goles al Barça en los últimos tiempos: «Es un jugador extraordinario, de un nivel enorme, tiene capacidad para jugar por dentro, por fuera... es un ganador nato y está en un gran momento de forma».

La espina de Unzué

Juan Carlos Unzué tiene la oportunidad de arrancarse la espina que le quedó al saber que el Barcelona no le elegía como sustituto de Luis Enrique, de quien había sido la mano derecha en las tres últimas temporadas tras colaborar también con Pep Guardiola y Frank Rijkaard. Se fue al Celta con el equipo de trabajo del asturiano (Robert Moreno, de segundo; Rafel Pol, de preparador físico; y Joaquín Valdés, de psicólogo). De momento, dos empates ante el intratable Barça (2-2 en Liga y 1-1 en la ida de la Copa) le avalan en un reto personal que niega, centrado en el pase a cuartos.

«Creo que vamos a tener opciones pero tenemos que hacer un partido de 10. Si hemos sido capaces de empatarles otras veces, ¿por qué no ganarles?», señaló Unzué, recordando que «el Celta en los últimos tiempos no ha sido un rival sencillo. Lo sentía como entrenador del Barça y ahora desde el otro lado siento lo mismo. Vamos a ir ganar. No tenemos que hacer nada extraordinario. Haremos lo que en cada partido, salvando los matices. Será un partido muy similar al que hicimos la última vez en Barcelona». El técnico desplaza a toda su plantilla porque la expedición no vuelve a Vigo y enlaza ya con el desplazamiento a Valencia.

Alineaciones probables:

Barça: Cillessen, Semedo, Piqué, Mascherano, Digne, André Gomes, Busquets, Iniesta, Dembélé, Luis Suárez y Arnaiz.

Celta: Sergio, Hugo Mallo, Sergi Gómez, Fontàs, Jonny, Wass, Lobotka, Jozabed, Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sixto.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario)

Hora: 21.30 h. Camp Nou

TV: Gol.