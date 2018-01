Cuartos | Vuelta Zidane: «Es un fracaso para mí clarísimo» Zinedine Zidane, durante el partido contra el Leganés. / AFP «Estoy enfadado conmigo, no con mis jugadores, y no me arrepiento de haber dado descanso a Cristiano y Bale, porque era un equipo competitivo sobre el papel», afirma el técnico francés AMADOR GÓMEZ Madrid Jueves, 25 enero 2018, 06:20

«Es un fracaso para mí clarísimo», reconoció Zinedine Zidane, quien dijo sentirse «muy responsable» de la histórica y dolorosa eliminación del Real Madrid. «Vamos a asumir la situación, y yo el primero, pero no hay más remedio que levantarse y seguir», añadió el técnico francés, gafado con la Copa que no ha podido ganar ni como jugador ni como entrenador. «Había 90 minutos para cambiar las cosas y no lo hicimos», lamentó Zidane, que admitió que tras el 0-1 de Butarque su equipo «no hizo el partido adecuado, el que había que hacer». «Estoy enfadado conmigo, no con mis jugadores. No pasa nada con los jóvenes. Lo intentan pero es el contexto», comentó Zidane con muy mala cara. También es muy consciente Zidane de que si el Real Madrid queda eliminado en la Liga de Campeones ante el PSG «peligra» su puesto.

Zidane también dijo no estar arrepentido de haber dado descanso a jugadores como Cristiano Ronaldo y Bale, «porque era un equipo competitivo sobre el papel», aunque reconoció que asume sus decisiones. «No hicimos el partido, sobre todo en la primera parte», insistió el entrenador madridista, que considera que «hay que seguir trabajando». «Mañana tenemos entrenamiento y el sábado partido y vamos a seguir», reiteró Zidane. «Tenemos que ayudar más a los compañeros. Ahora podemos decir lo que queremos, pero es muy duro. Es una noche muy difícil para toda la gente», reconoció Zidane, mientras Dani Carvajal insistió en que «es el momento de trabajar todos juntos y afrontar la única competición que queda viva, que es la Champions». «Es una situación dolorosa», admitió el lateral madrileño, precisamente de Leganés.

Garitano: «Esto es un aprendizaje para nosotros»

La otra cara de la moneda era Asier Garitano, el entrenador del Leganés. «Hasta el último minuto teníamos la obligación de pelearlo. Hemos jugado un gran partido y hemos sabido sufrir, como no podía ser de otra forma en el Bernabéu. La justicia o no justicia es un tema de acierto y de aprovechar momentos puntuales. En Butarque ellos tuvieron el acierto en el minuto 90 y hoy con el 1-1 nosotros seguimos insistiendo. El equipo cree, independientemente de si pasas o no. Siempre hemos creído, y vamos a seguir así. Esto es un aprendizaje grande para todos nosotros. Tenemos ser un equipo que tenga que encajar poco para tener opciones, nos ha dado resultado y seguimos ahí», afirmó el técnico guipuzcoano.