Real Madrid Zidane: «No me imagino un Real Madrid sin Cristiano» Zinedine Zidane, durante un entrenamiento del Real Madrid. COLPISA Miércoles, 17 enero 2018, 14:14

"No me imagino un Real Madrid sin Cristiano. Él está en su club, en el que debe estar. Toda la gente, el club y la afición, le quieren, y no veo un Madrid sin Cristiano. Al final es la parte deportiva lo que me interesa más. Él, en un momento un poco difícil, está ahí y nosotros vamos a seguir pensando en que las cosas las vamos a cambiar", aseguró este miércoles Zinedine Zidane, que no quiso hablar de la cuestión económica ni del deseo del delantero portugués de que se le equipare su sueldo al de Leo Messi.

"Yo no quiero hablar del contrato y esas cosas. Cristiano es grande para hacerlo. Es una persona que debe hablar con el club. Lo que yo hablo con él es sobre el campo. Él cuando viene aquí sólo habla del campo y no quiere hablar de otra cosa. Lo de fuera que lo gestione él. Yo no me meto", respondió cuando se le preguntó si consideraba conveniente que Cristiano Ronaldo reclame ahora un importante aumento de salario para renovar su contrato.

Zidane tampoco quiso aclarar si la situación que atraviesa ahora Cristiano puede afectar a su rendimiento sobre el terreno de juego "No afecta ni sí ni no. Es la percepción de cada uno. Yo cuando era jugar y había un momento complicado pensaba en seguir trabajando que vamos a hacer cosas buenas dentro de poco. Hay que preguntarle a él", zanjó el técnico francés. "No creo que le afecten los rumores. Él está siempre concentrado en su entrenamiento y en su trabajo. De su situación personal y no hablo. Él ya es bastante grande para hablar de todo esto", insistió cuando se le realizó la última pregunta en francés.

"Yo no estoy preocupado por Cristiano. Sabemos lo que se puede hablar y discutir fuera, pero dentro lo que tiene que pensar es únicamente en jugar, como siempre ha hecho. Yo quiero hablar sólo de su rendimiento", reiteró quien se negó a desvelar si el portugués, al igual que Benzema, jugarán o no este jueves en Copa contra el Leganés en Butarque: "Mañana lo vas a ver".

Respecto a su propio futuro, Zidane insistió en que sólo piensa "en el día a día". "Yo sé lo que es este club y es el día a día. No me veo más allá del día a día. Yo no me imagino nada. Yo vivo el día a día. No voy a cambiar mi pensamiento y tú lo sabes", insistió, sin cambiar de línea. Más contundente estuvo cuando se le preguntó si piensa que su discurso, que parece cada vez más agotado, puede no calar en el vestuario: "Si pensase eso tendría que irme". "Lo mejor es que hay muchos partidos y que la mejor manera es cambiar la dinámica con tantos partidos", añadió el entrenador, a quien en esta ocasión no se le formuló ninguna pregunta sobre Kepa.