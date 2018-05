El Cornellá, un hueso para el filial El equipo de Cornellá celebra la clasificación para el 'play off'. / E. C. «Creo que va a ser una eliminatoria muy igualada que se resolverá por pequeños detalles», vaticina José Alberto La dimensión del campo y el estado del césped, principales inquietudes para la ida J. A. GARCÍA GIJÓN. Martes, 15 mayo 2018, 00:15

El Cornellá, cuarto clasificado del grupo III de Segunda B será el rival del Sporting B en la batalla por lograr el ascenso a Segunda División. El conjunto de José Alberto López encara la eliminatoria con ilusión a pesar de que sabe que no les espera un partido cómodo en tierras catalanas. Las dimensiones del terreno de juego del Cornellá y el estado del césped artificial vaticinan complicaciones en el horizonte del filial rojiblanco que, no obstante, tendrá el partido de vuelta ante su público para resolver el enfrentamiento.

La trayectoria del Sporting B no tiene una tacha. Desde el comienzo de la competición, el cuadro rojiblanco se instaló en la parte alta de la clasificación, exhibiendo una encomiable regularidad que permitió superar a los teóricos favoritos del grupo. La temporada se hizo larga al conjunto gijonés y en las últimas jornadas varios tropiezos impidieron terminar el curso como primeros, lo que les hubiera permitido jugar las eliminatorias por el ascenso con los otros campeones. No obstante, el premio de consolación es disputar el 'play off' donde tendrá la supuesta ventaja de jugar el segundo partido como local.

El primer duelo que tendrá que encarar en el camino que conduce a la División de Plata es ante el Cornellá. El cuadro catalán, un proyecto diseñado para el trabajo de cantera, quiere consolidar al primer equipo en el fútbol de élite y tiene ante sí la oportunidad de dar un paso en ese crecimiento con esta eliminatoria que vivirá este fin de semana el partido de ida en tierras catalanas. No será un partido fácil lo que tiene por delante el Sporting ante un rival donde destaca el joven Mújica, cedido por el Barcelona, que acumula cinco goles en trece partidos. El central Edgar, propiedad del Espanyol, en la referencia defensiva en un equipo donde la calidad la pone un ex del Sabadell como Fito Miranda, protagonista en las jugadas de estrategia de las que el Cornella saca mucho provecho en sus encuentros, en los que abusa del juego directo.

Las dimensiones del terreno de juego y el mal estado del césped (artificial) beneficia principalmente el estilo de juego del Cornellá, directo y muy físico. José Alberto, técnico del filial, no le asusta el escenario. Recuerda que ya encararon duelos similares ante el Gernika y el Arenas y el equipo «compitió muy bien».

El entrenador ovetense tiene claro que será una eliminatoria «muy igualada» y que se resolverá «por detalles». José Alberto no firma un resultado de antemano -«salimos siempre a ganar», zanja- y se ilusiona con la posibilidad de jugar el partido de vuelta en El Molinón: «El club quiere y nosotros también, pero hay que analizar si se puede». Sus dudas responden a la coincidencia del partido del primer equipo con el Granada, el domingo a las 20.30 horas, lo que obligaría a mover el partido del filial al sábado.