El Covadonga se impone a un combativo Tuilla Marcos Iglesias trata de rematar ante la salida del meta Gabri. / M. ROJAS Un postrero gol firmó el triunfo de los ovetenses, que se encaraman a una cuarta plaza ya casi inalcanzable para su rival ARECES OVIEDO. Lunes, 9 abril 2018, 00:15

El Covadonga se impuso al Tuilla con un gol postrero (4-3) en un duelo en el que ambos se jugaban no perder contacto con el 'play off' de ascenso. El encuentro no defraudó. Con muchas interrupciones, impregnado de buen juego y una mala actuación arbitral que desquició a ambos equipos, los ovetenses se adelantaron con una tempranera diana de Marcos Iglesias. Borja restableció las tablas en un córner y el Tuilla se puso por delante con un disparo ajustado de Cristian. Tras neutralizar la desventaja en dos ocasiones, Jandro, asistido por Diego, firmó el triunfo local.