Premios El Real Madrid arrasa en los 'Globe Soccer Awards' Zinedine Zidane, recibiendo el premio Globe Soccer. LaLiga fue elegida como la mejor competición doméstica del mundo Dubái

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, fue distinguido este jueves con su quinto premio Globe Soccer, otorgado al mejor jugador del año 2017. También tuvieron reconocimiento el fútbol español en general y LaLiga en particular, que recibió el galardón al mejor campeonato del mundo en el complejo Madinat Jumeirah de Dubái.

Cristiano, que había recibido a comienzos de mes su quinto Balón de Oro, se impuso a Leo Messi, Gianluigi Buffon, Paulo Dybala, Neymar, Kylian Mbappé y a su compañero de vestuario Sergio Ramos, pero no hizo acto de presencia. En su lugar, se proyectó un vídeo en el que declaraba: «Estoy muy feliz. Gracias a mi equipo y a mis compañeros del Real Madrid. Espero que podamos hacer lo mismo el año que viene».

Además, el Real Madrid fue proclamado mejor equipo por tercera vez (2014, 2016 y 2017) y su técnico, Zinedine Zidane, acudió a recoger el globo tras su segundo año en el banquillo blanco, en el que consiguió cinco títulos (Champions, Liga, Supercopa de Europa, Supercopa de España y Mundial de Clubes). Pocos después, el propio francés regresó para recibir el trofeo el mejor entrenador del año.

Por su parte, el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, fue condecorado con el trofeo a la mejor liga del mundo y declaró: «Este premio es de todos los clubes y jugadores españoles».

También fue premiado Carles Puyol, que se impuso a Alessandro del Piero por el trofeo a la carrera deportiva. «He sido muy feliz porque durante 20 años he hecho lo que más me gusta. El fútbol me lo ha dado todo y ahora quiero devolverle a la sociedad todo lo que me ha dado», explicó el exdefensa azulgrana. Así como Marcelo Lippi recibió el correspondiente a la mejor trayectoria como entrenador.

Para terminar, el colegiado alemán Felix Brych fue elegido mejor árbitro, el portugués Jorge Mendes, mejor agente; el español Ferrán Soriano, director ejecutivo del Manchester City de Pep Guardiola, mejor dirigente; Vadim Vasilyev (Monaco) mejor ejecutivo, el argentino Héctor Cúper, que dirige a Egipto, mejor seleccionador árabe, y la selección de Arabia Saudí, mejor equipo árabe.