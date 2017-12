Gala del Balón de Oro Cristiano Ronaldo consuma su repóker dorado 01:15 Cristiano Ronaldo. / Foto: Franck Faugere-L'Equipe (Afp) | Vídeo: Atlas El futbolista del Real Madrid recibe en la Torre Eiffel su quinto Balón de Oro e iguala a Messi ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 7 diciembre 2017, 22:17

Cristiano Ronaldo ya mira de igual a igual a Leo Messi. El portugués recibió, con la Torre Eiffel como testigo, su quinto Balón de Oro, tras imponerse al argentino y al brasileño Neymar, sus escoltas en el podio. El galardón, concedido por la revista ‘France Football’ en base a las votaciones de 176 representantes de la prensa internacional, acredita su condición de mejor futbolista del planeta en 2017, coincidiendo así con el veredicto de los capitanes, seleccionadores y prensa que le otorgaron hace mes y medio su segundo trofeo The Best consecutivo. Un repóker dorado del que hasta ahora sólo podía presumir el crack del Barça y del que ya puede vanagloriarse también la estrella del Real Madrid.

«Me siento muy feliz. Es un momento fantástico en mi carrera. Llevo mucho tiempo esperando esto. El año pasado fue estupendo, ganamos la Champions, la Liga, a nivel personal fui pichichi de la Champions», manifestó el portugués tras anunciarse que era el ganador en una ceremonia a lo James Bond. «Doy las gracias a mis compañeros del Real Madrid y de la selección», agregó antes de que subiesen al estrado su madre y su hijo mayor para acompañarle en esos momentos tan especiales. Entre los invitados se contaban también su pareja, Georgina, y Florentino Pérez. «Este quinto Balón de Oro es un honor y sobre todo un reconocimiento al mejor jugador del mundo, que es Cristiano Ronaldo», subrayó el presidente del Real Madrid, que le describió como «el jugador más completo después de Alfredo Di Stéfano».

«Espero que la batalla con Messi continúe. Veremos quién es el mejor» Cristiano Ronaldo

Poco misterio había sobre el receptor del Balón de Oro desde que el pasado 3 de junio el Real Madrid levantase la ‘duodécima’ en Cardiff tras imponerse en la final de la Liga de Campeones a la Juventus por 1-4, con doblete del ‘7’. El desempeño en la máxima competición continental es la clave de bóveda del premio de ‘France Football’. Cristiano Ronaldo lo ganó en 2008, 2013, 2014 y 2016, antes del presente 2017. En todas esas ocasiones fue el principal artillero de la Champions. Únicamente se le escapó una vez liderando la tabla de goleadores que persiguen la ‘orejona’, en 2015, año en que empató a diez dianas con Messi y Neymar y en el que el galardón recayó en el rosarino. De igual forma, el ‘10’ azulgrana se lo adjudicó los cinco años en que se aupó a la cima de tantos continentales: 2009, 2010, 2011, 2012 y el señalado 2015.

Crucial suele ser también alzar el título europeo. El astro de Madeira lo conquistó con el Manchester United en 2008 al imponerse los ‘diablos rojos’ al Chelsea en la tanda de penaltis del recordado resbalón de John Terry. Ya de blanco, redondeó de penalti la ‘décima’ en Lisboa, que le catapultó a su tercer reconocimiento dorado; selló, también desde los once metros, la ‘undécima’ en Milán que le colocó, junto a la Eurocopa que se llevó Portugal, a un Balón de Oro de su archirrival; y finiquitó con dos puñaladas a la ‘Vecchia Signora’ en la capital galesa para certificar la decimosegunda Copa de Europa. Trece días antes de su doble estocada al cuadro bianconero, había rubricado el trigésimo tercer título liguero del Real Madrid con un tempranero gol en La Rosaleda.

La lista del Balón de Oro 2017 1.- Cristiano Ronaldo (Real Madrid). 2.- Leo Messi (Barcelona). 3.- Neymar (PSG). 4.- Gianluigi Buffon (Juventus). 5.- Luka Modric (Real Madrid). 6.- Sergio Ramos (Real Madrid). 7.- Kylian Mbappé (PSG). 8.- N’Golo Kanté (Chelsea). 9.- Robert Lewandowski (Bayern de Múnich). 10.- Harry Kane (Tottenham). 11.- Edinson Cavani (PSG). 12.- Isco (Real Madrid). 13.- Luis Suárez (Barcelona). 14.- Kevin De Bruyne (Manchester City). 15.- Paulo Dybala (Juventus). 16.- Marcelo (Real Madrid). 17.- Toni Kroos (Real Madrid). 18.- Antoine Griezmann (Atlético). 19.- Eden Hazard (Chelsea). 20.- David de Gea (Manchester United). 21.- Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund). Leonardo Bonucci (Milan). 23.- Sadio Mané (Liverpool). 24- Radamel Falcao (Mónaco). 25.- Karim Benzema (Real Madrid). 26.- Jan Oblak (Atlético). 27.- Mats Hummels (Bayern de Múnich). 28.- Edin Dzeko (Roma). 29.- Philippe Coutinho (Liverpool). Dries Mertens (Nápoles).

La excepción la conoció el de Funchal en 2013, cuando se convirtió en el sexto receptor del Balón de Oro que no presentaba como aval ningún título colectivo en los meses precedentes. El Bayern ganó aquel año la Champions y el Barça la Liga, pero la preciada distinción se la llevó el madridista, por delante de Messi y el francés Franck Ribéry. Las 69 veces que pulverizó el marco rival fueron mérito suficiente para recoger el premio de manos de Pelé, acabando con el reinado de Messi. Al inglés Stanley Matthews le había bastado una formidable actuación con su selección en Wembley ante Brasil para inaugurar el palmarés del Balón de Oro allá por 1956, superando por tres puntos en la votación a Alfredo Di Stéfano, quien venía de amarrar la Copa de Europa con el Real Madrid.

Siete son el objetivo

El triunfo de 2013 fue muy especial para Cristiano, que apenas podía hablar mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Diez años atrás había recalado en el Manchester United. Alex Ferguson, técnico de los ‘red devils’, le había observado en un duelo contra el Sporting de Portugal. Al escocés le gustaba Quaresma, pero sus jugadores le convencieron de fichar al que aún tenía cara de niño. En su quinta campaña en Old Trafford marcó 42 goles, 31 de ellos en la Premier, competición que cayó en sus alforjas junto a la Champions y el Mundial de Clubes. Culminó ese 2008 inolvidable con el FIFA World Player, la Bota de Oro y su primer Balón de Oro, al superar a Messi y Fernando Torres. «Se trata de un sueño que se realiza por fin», dijo el orgulloso vencedor, que aseguró que el trofeo no le cambiaría. «Llegaré al entrenamiento y trabajaré para ser el mejor. Seré el mismo, con el mismo deseo de ganar más y más».

Los números de una leyenda: -Máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones, con 114 dianas. -Máximo goleador de la Liga de Campeones en seis temporadas, las cinco últimas de manera consecutiva. -Primer jugador en marcar en los seis partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones. -Autor de 620 goles en 882 partidos contando clubes y selecciones, a una media de 0,70 por encuentro. -Cuatro títulos de la Liga de Campeones, cinco ligas, tres Copas del Rey, dos Supercopas de España, dos Community Shield, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes y una Eurocopa. -Cinco Balones de Oro, dos premios The Best, cuatro Botas de Oro y cuatro trofeos de máximo goleador en liga. -19 goles en los trece partidos de Liga de Campeones disputados en 2017.

Llevaba haciendo eso, sacrificarse, toda la vida, como recordó recientemente en una emotiva carta publicada en ‘The Player’s Tribune’: «Yo era muy flaco. No tenía músculo. Así que a los 11 años tomé una decisión. Ya sabía que tenía más talento que los demás. En ese momento decidí que también iba a trabajar mucho más duro que ellos. Ya no iba a jugar como un niño. Ya no me iba a comportar como un niño. Iba a entrenar con la convicción de que iba a llegar a ser el mejor del mundo».

Trabajo, sacrificio, esfuerzo, determinación y, sobre todo, ambición han colocado a Cristiano Ronaldo en la cúspide del fútbol mundial. Tras acabar con la hegemonía de Messi en 2013, repitió en 2014 y se mostró más desafiante que nunca: «No me quiero quedar aquí. Espero alcanzar a Messi». Por entonces el balance era de 4 a 3 favorable al rosarino, que agrandaría la brecha un año después con su quinto trofeo. «Quiero entrar en la historia del fútbol como el mejor», advirtió el ‘7’. Recortó distancias en 2016 y este jueves cerró la brecha.

El luso ya tiene el mismo repóker de Messi. La estrella del Barça llegó a mandar por cuatro Balones de Oro a uno. El astro del Real Madrid ha puesto las tablas con cuatro de los cinco últimos. La tendencia le favorece y ya ha recordado que quiere siete y otros tantos hijos. El ‘10’ cuenta con la ventaja de ser más joven, pero con dos prodigios como ellos, el futuro puede deparar cualquier resultado. «Espero que la batalla continúe», aseguró Cristiano este jueves en París. «Veremos quién es el mejor», remachó.