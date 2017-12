Villa: «Espero que el Sporting remonte el vuelo con Baraja» 01:32 David Villa, junto a los alumnos de su campus. / Daniel Mora El futbolista asturiano clausuró este mediodía su campus de Navidad en Llanera acompañado de Adrián López VÍCTOR M. ROBLEDO Viernes, 29 diciembre 2017, 17:57

Los alumnos del campus de Navidad de David Villa pudieron disfrutar este mediodía por unas horas de su ídolo. El 'Guaje' acudió al Pepe Quimarán de Llanera acompañado de Adrián López, del Deportivo de La Coruña, y tuvo tiempo para analizar la actualidad del Sporting tras compartir un rato de fútbol con sus alumnos. “Al Sporting lo vi muy bien al principio y un poco peor ahora. Esperemos que con la llegada del Pipo pueda retomar un poco el vuelo. Al final vivimos del presente, pero lo más importante es lo que pase en los dos últimos meses para estar arriba cuando se jueguen las plazas de ascenso y las de 'play off'”, analizó el futbolista.

01:32 Vídeo. David Villa analiza la actualidad del Sporting en su Campus

David Villa recordó que compartió vestuario con el actual entrenador del Sporting, Rubén Baraja, para el que tuvo palabras de elogio: “Como entrenador no puedo analizarlo, pero como persona es un gran compañero, de esos que te dejan marca. Al final tienes muchos compañeros y algunos te marcan más que otros, el 'Pipo' es uno de ellos”. El delantero del New York City aseguró que no le sorprende la faceta como técnico del vallisoletano, ya que “era el típico jugador que actuaba como entrenador dentro del campo”.

El de Tuilla, por último, recordó con cariño su regreso a la selección hace unos meses tras tres años de ausencia en el equipo y dejó una puerta abierta a volver a vestir 'La Roja', con el Mundial de Rusia del próximo verano en el horizonte. “Sigo estando disponible para la selección mientras sea futbolista”, concluyó Villa.