Un derbi gijonés a ritmo de gaita

EDUARDO ALONSO GIJÓN. Viernes, 27 abril 2018, 00:11

El fútbol sido siempre inspiración de músicos, poetas y escritores y ha hecho vibrar a muchas generaciones de aficionados. Ahora lo ha sido también del gaitero Bras Rodrigo. En lugar de Sabina o Víctor manuel, ha sido el de Perlora, con la colaboración vocal de Richard de La Uz, el que se ha puesto manos a la obra para elaborar el nuevo himno del Gijón Industrial.

Los primeros contactos comenzaron a principios de año. Sin embargo, las conversaciones no se prolongaron en exceso porque la disposición por ambas partes fue total desde el inicio. «Yo conocía a Fernando Benítez, que se encarga de la parte comercial del club y, hablándolo con el presidente Diego Junquera, me lo propusieron y me gustó la idea», explica Bras Rodrigo, autor de la música y la letra de la composición.

Gijón vivirá este próximo sábado un partido de rivalidad entre el Gijón Industrial y el TSK Roces (17.30 horas). El círculo, tras un año de paréntesis por el descenso del primero, volverá a cerrarse con un duelo entre ambos. Por primera vez en ocho años, con los dos conjuntos con el billete de la permanencia en sus bolsillos, con el objetivo cumplido (el Industrial aún pelea por una plaza para la Copa Federación, la que ya tienen garantizada sus vecinos).

Es, a juicio de Junquera, el momento para romper el corsé de antiguo himno, «obsoleto y no de muy buena calidad porque no teníamos el original ni las partituras», por otro más actual. «Es de estilo pop-rock, lleva gaita y la voz de Richard de La Uz», explica su autor, que no se considera futbolero, pero se siente un incondicional del Sporting -«llevo 25 años de abonado», puntualiza-.

Comedido y respetuoso

La creación de la obra obligó a Bras, que la realizó de forma totalmente altruista, a empaparse de la historia del Gijón Industrial, de sus orígenes, de Santa Cruz... «No es bélico, sino comedido y respetuoso con todos los rivales», hace hincapié el presidente Diego Junquera. De esta manera el gaitero ha rimados las penas y orgullo de la afición del Industrial:

Los primeros es oír el nuevo himno del Industrial fueron los que ayer se acercaron al Ateneo con motivo de la presentación del derbi que medirá al equipo con el TSK Roces este sábado. «Queremos que sea una fiesta del fútbol», destaca Junquera. Pero el partido entre dos rivales de la ciudad irá más allá. Tendrá más ingredientes.

En los prolegómenos del encuentro, además de darse a conocer el nuevo himno, se realizarán dos homenajes. Primero, al Hostelcur por su quinta Copa de Europa de Hockey sobre Patines. Y, posteriormente, a las nuevas campeonas de la Copa de la Reina de balonmano, las integrantes del Mavi La Calzada. Además, el primer equipo realizará el pasillo a los equipos fabriles que han logrado el ascenso de categoría: el Cadete A y los Prebenjamines A y C. Y el director de cine Luis Felipe Capellín grabará imágenes para su próximo documental que tendrá como foco de atención el club gijonés.