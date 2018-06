Diego Martínez no continuará la próxima temporada a las riendas de Osasuna. Tras reunirse en la tarde de ayer, la junta directiva del club navarro acordó «finalizar la relación contractual con el técnico» gallego, que no consiguió clasificar al equipo 'rojillo' para el 'play off' de ascenso tras una derrota en la última jornada liguera que le relegó a la octava plaza de la tabla.