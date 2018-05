«Es muy difícil llegar hasta donde hemos llegado y debemos valorarlo» Isma Piñera, ayer, en Mareo. / JOAQUÍN PAÑEDA El técnico del primer juvenil rojiblanco pone en valor el crecimiento experimentado por el grupo desde el inicio de la temporadaIsma Piñera Entrenador del Sporting DH VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Martes, 8 mayo 2018, 00:18

Sin tiempo para lamentar la derrota en la final de la Copa de Campeones, el Sporting juvenil ya trabaja en Mareo con la mente puesta en la Copa del Rey. Más allá del resultado, el técnico rojiblanco, Isma Piñera, destaca la importancia que la cita del pasado fin de semana ha tenido en la formación de los jugadores de cara a los próximos retos.

-¿Qué regusto le queda tras haberse quedado tan cerca de regresar a Mareo con el título?

-El balance es muy positivo. Creo que el rendimiento de los futbolistas ha sido espectacular. Hemos competido contra lo mejorcito a nivel nacional y hemos dado la cara en todo momento. Es cierto que tras la derrota estábamos muy fastidiados porque teníamos la ilusión de hacernos con el título, pero hay que sacar conclusiones positivas porque es muy difícil llegar hasta donde hemos llegado y debemos valorarlo.

-La imagen en el vestuario tuvo que ser dura.

-En el campo casi ninguno se libró de una lágrima. Era una ilusión muy grande, pero les dije que se quedaran con lo positivo y con el camino que tuvimos que recorrer. Se ha conseguido porque hay un grupo muy unido y competitivo. Es un paso más en su formación y en su aprendizaje. Lo que debemos hacer es sacar conclusiones para que en el futuro sean mejores futbolistas que antes de la Copa de Campeones, porque ahora vienen nuevos retos igual de atractivos y no tienen que pararse a pensar en el pasado.

-¿Cuál cree que pudo ser la clave de la derrota ante el Atlético de Madrid?

-Es difícil jugar tres partidos en seis días, requiere un desgaste enorme. Si además es contra rivales que te exigen mucho, como Las Palmas y el Barcelona, es evidente que hay un desgaste que se trata de compensar con la ilusión. Nosotros sabíamos que el Atlético es un equipo que desgasta mucho porque maneja registros de todo tipo: tiene agresividad, físico, son veloces, tiene talento arriba, saben jugar en corto y juego directo... Eso requiere un esfuerzo y manejar situaciones que en otros partidos no se habían dado. Además, cometimos errores contra un equipo que sabíamos que era especialista en aprovecharlos. En este partido nos costó tener la concentración de los partidos anteriores.

-Pese a llegar a verse dos goles por debajo, el equipo no dejó de pelear.

-Una de las lecturas del torneo es precisamente que creímos siempre. Yo destaco el momento del 2-0, porque cogemos y vamos a por ellos para ponernos 2-1. Es importante que los jugadores tengan fe no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando se tuercen. Más allá del título, yo entiendo que es importante ser campeones de liga para jugar este tipo de partidos, que te hacen crecer como futbolista.

-¿Le sorprendió el rendimiento de su equipo?

-Yo les dije que había que aspirar a lo máximo. Son jóvenes y yo también en lo que me compete, y no hay que ponerse límites, de eso ya se encarga la competición y la propia vida. La Copa de Campeones es una competición en la que hay que ir partido a partido, porque con un error te vas a casa. En el primer partido nos tocó Las Palmas, que arrasó en su liga. Yo estaba convencido de que si nos salía bien podíamos dar guerra el resto del torneo. Empezamos con dudas en los primeros minutos porque no estábamos cómodos en el campo pero a partir de ahí vi al equipo muy serio y dimos imagen de tener la situación controlada.

-La victoria ante todo un campeón de Europa como el Barça fue especial.

-Es el campeón de Europa, pero los partidos hay que jugarlos. Les dije muchas cosas en la charla y creyeron ciegamente en todo. La muestra fue que en el partido sucedió todo lo que habíamos hablado. Hay que hacer un partido perfecto para ganar al Barcelona, ya sea en Primera o en juveniles. La alegría fue inmensa, una recompensa al trabajo.

-A partir del próximo fin de semana tienen la ocasión de tratar de quitarse la espina de la Copa de Campeones en la Copa del Rey.

-El mensaje es que esto ya es historia. El próximo reto es el partido contra la Real sin ir más allá. No creo que quede decidida la eliminatoria en el partido de ida. Debemos centrarnos exclusivamente en eso. Enfrente tendremos a un rival que quedó segundo en su competición y por muy poco. Es un equipo que me gusta mucho.

-¿Nota mucha mejoría en el grupo desde que arrancó en pretemporada?

-El crecimiento ha sido brutal tanto individualmente como en lo colectivo. Al final lo que se busca es eso, que el futbolista crezca cuando te toca tenerlos, porque somos un paso más dentro de la estructura de Mareo. Estos partidos nos vienen bien para que ellos vean sus necesidades y se den cuenta de que hay otros jugadores en otros clubes muy buenos, y para ser futbolista hay que competir contra ellos. Es bueno que lo vean de cerca. Esto se trata de ir mejorando día a día y hasta ahora es para estar muy satisfechos.