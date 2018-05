La directiva del Stadium decide no renovar a Luis Castro como entrenador Después de tres años y el ascenso a Preferente, el exjugador del Avilés, que quería seguir NACHO GUTIÉRREZ Martes, 8 mayo 2018, 21:26

Luis Castro no continuará al frente del Avilés Stadium en su nuevo proyecto para Regional Preferente. La directiva del club decidió no renovar el compromiso con el técnico que ha ocupado el banquillo en los tres años de vida del equipo, en el primero formando dupla con Manel Pérez Erimia. Aunque Luis Castro optaba ayer por no realizar valoraciones, quería continuar en el cargo, al menos por lo que se puede deducir en sus redes sociales, aunque no ha tenido opciones de negociar la renovación. En su muro de Facebook, el exjugador del Real Avilés viene a decir que ya estaba al cabo de lo que iba a suceder desde hace semanas.

Luis Castro ha permanecido en el Stadium los tres años, con dos ascensos para llevar al equipo a Regional Preferente. Ayer fue citado por la directiva, con su presidente José Manuel Sal de Rellán a la cabeza, a una reunión en la que se le comunicó que no se le iba a renovar. Sobre los motivos de esta decisión, Sal de Rellán dijo que «la comisión técnica nos propuso cambiar y hemos pensado que es lo mejor para el nuevo proyecto. Buscamos un perfil diferente y nos podemos equivocar, pero es lo que creemos más adecuado en este momento».

El presidente quiso «agradecer el trabajo y el compromiso de Luis, nos he llevado en tres años a Preferente, pero ahora iniciamos una etapa distinta». Sobre el sustituto de Luis Castro al frente del Stadium, no hay pronunciamientos, pero el nombre que ayer circulaba era el de Lucho, que la pasada campaña fue ayudante de Iván González en el juvenil de Liga Nacional del Avilés. Tras cerrar la temporada el domingo, el club quiere iniciar cuanto antes el diseño del nuevo proyecto y esta semana podría cerrar el acuerdo con el nuevo técnico.