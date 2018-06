FÚTBOL I TERCERA El duelo entre el Langreo y el Colunga se disputará el sábado en Ganzábal José Luis Rodríguez, técnico del Colunga el pasado curso. / N. A. El conjunto dirigido por Hernán Pérez buscará el triunfo para conservar su plaza en la Copa del Rey tras aceptar el TAD Deportivo el recurso del club colungués I. ÁLVAREZ GIJÓN. Miércoles, 27 junio 2018, 00:13

El duelo entre el Langreo y el Colunga, correspondiente a la trigésima primera jornada del campeonato liguero, se disputará finalmente este sábado en Ganzábal. El conjunto dirigido por Hernán Pérez buscará los tres puntos para conservar la segunda plaza clasificatoria. Una posición que sella su billete a la próxima edición de la Copa del Rey, ahora en el aire tras aceptar el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) el recurso interpuesto por el club colungués, que dejó sin efecto la decisión adoptada por el Juez Único de Competición de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) de dar la victoria a los langreanos (3-0) en un partido que no llegó a comenzar por coincidencia en los colores de las equipaciones de ambos equipos.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fijó el choque entre langreanos y colungueses el 30 de junio, a falta de definir la hora. En caso de no producirse un acuerdo entre los dos clubes, el balón comenzará a rodar a las siete y media de la tarde, según expone la notificación federativa enviada a la entidad que preside Víctor Fernández-Miranda, en la que advierte al Colunga que «deberá comparecer con una equipación que no genere confusión con la del UP Langreo». En su defecto, reza el escrito, podrán jugar «con petos de color distinguible».

El equipo dirigido por Hernán Pérez, que el pasado domingo celebró el ascenso a Segunda B, tendrá que reabrir una temporada que ya daba por cerrada. Lo mismo ocurre con el conjunto de Santianes, desde hace mes y medio de vacaciones y con una profunda remodelación avanzada en su plantilla, que ya no está dirigida por el técnico José Luis Rodríguez. El club colungués, que ayer presentó sus equipaciones para la temporada 2018-2019, agradeció a la abogada Noelia Cristóbal «su colaboración desinteresada» en la elaboración del recurso aceptado por el TAD.