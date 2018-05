El Sporting continuará este domingo en el Martínez Valero (19 horas, BeIN La Liga, La Liga 1|2|3 TV) su camino por el ascenso a Segunda División. Como señala su entrenador, José Alberto López, el cuadro rojiblanco comparecerá al duelo contra el Elche sin presión, pero con la ilusión de seguir ofreciendo alegrías a la afición después de una sobresaliente trayectoria durante toda la temporada.

«Es una eliminatoria muy bonita para jugar», subraya el preparador sportinguista ante la cita con un equipo que hace tres temporadas militaba en Primera División. Jugadores como el delantero Nino y el zaguero Edu Albácar componen una plantilla ilicitana muy experimentada, dirigida por el extécnico oviedista Pacheta y que accede a estos 'play off' con la exigencia de recuperar su hueco en Segunda, lo que representaría un particular salvavidas ante su delicada situación institucional y económica.

«La presión es de ellos», resume José Alberto, consciente de que el nivel de exigencia que tiene el filial no es la misma que la del cuadro franjiverde. Disputar esta ronda ya es un premio ganado a pulso para un conjunto cuyo propósito esencial es cincelar a los jugadores que aspiran a dar el salto al primer equipo.

El técnico rojiblanco cree que la oportunidad de medirse a un conjunto de la enjundia del Elche será una experiencia muy importante para sus futbolistas. «Es un escenario espectacular y un adversario inmejorable. Nuestros jugadores intentarán demostrar que están preparados para dar el salto», apostilla el preparador ovetense, que tratará de superar en el doble choque a un conjunto invicto desde el pasado 25 de febrero, implacable en los metros finales para salvar el obstáculo del Murcia con dos triunfos en la primera ronda.

Sin temer «a nada ni a nadie» afronta José Alberto» una eliminatoria con el escenario del choque de vuelta todavía abierto. «Se va a hacer todo lo posible para jugar en El Molinón, pero dependemos de los horarios y la televisión», concluye en alusión también al combate por el ascenso del primer equipo sportinguista.