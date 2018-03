Empate en Miramar en un ensayo de 'play off' El marinista David González aguanta el balón ante la presiónde Cris Montes. / PALOMA UCHA El Marino y el Langreo saldan con tablas un duelo con pocas ocasiones que mantiene apretada la zona alta F. J. ÁLVAREZ LUANCO. Lunes, 19 marzo 2018, 00:47

Miramar acogió un duelo con aroma a 'play off', con pocas ocasiones de gol y mucho respeto entre dos equipos que aspiran al título liguero. La presión del Langreo en la primera mitad no permitió al Marino salir con el balón jugado en zona defensiva y el guardameta Davo tuvo que recurrir al envío largo, lo que provocó que los locales no estuvieran cómodos en su juego.

La primera ocasión llegó en un centro de Quero que cabeceó alto Óscar Pérez y respondió en el minuto diez Cris Montes, con una volea que se estrelló en la espalda de Pantiga. Los visitantes marcaron en su primer disparo entre los tres palos, tras un saque de puerta del meta Davo que ganó de cabeza Omar Sampedro. Un desajuste del centro del campo local permitió a Cris Montes enviar un centro al área que remató Javi Sánchez. El desvío de Davo lo remachó Héctor Nespral a la red desde una posición que reclamaron como antirreglamentaria los aficionados y algunos jugadores locales.

Tras el descanso, el Marino apretó en busca del empate y el Langreo no pudo mantener una presión tan alta como la del primer período. En el minuto 70, un excelente pase al hueco de Riki a la espalda de los centrales langreanos permitió a Quero batir a Adrián Torre pese a que el meta tocó su disparo. La última ocasión llegó en un disparo lejano de Quero que detuvo sin problemas Adrián Torre para conservar unas tablas que deja a ambos equipos empatados en el golaveraje particular y mantiene apretada la zona alta de la tabla, en busca de una primera plaza que se decidirá en las últimas jornadas.