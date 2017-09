Encuentro entre Pelé y David Villa en Nueva York Miércoles, 13 septiembre 2017, 08:00

Emocionado aún por volver a la selección española tras tres años y dos meses sin jugar un partido oficial con 'La Roja', pese a la desafortunada lesión que le apartó y le obligó a abandonar la concentración tras el primer encuentro, aunque ya se ha reincorporado al trabajo con su equipo, David Villa ha vivido otro momento pleno de emoción. 'El Guaje' compartió ayer una imagen en una popular red social con sus seguidores en la que el futbolista del New York City y su hijo Luca aparecen junto al mítico Pelé. «Ha sido un placer conocer a una leyenda como Pelé. Siempre te he admirado por lo que has hecho por este deporte. Gracias por ser tan amable con mi hijo Luca», escribió 'El Guaje', que aparece sonriente junto al gran delantero brasileño, que, en su caso, se encuentra sentado en una silla.