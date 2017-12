SEGUNDA FEMENINA El Femiastur hizo méritos y tuvo ocasiones, pero cayó en la laguna La Toba Claudia y Carmen tratan de organizar una jugada de ataque en un campo encharcado. / PATRICIA BREGÓN El equipo avilesino tuvo ocasiones para sumar el triunfo que se llevó un Victoria CF más acertado N. G. AVILÉS. Lunes, 11 diciembre 2017, 00:32

El Femiastur no tuvo de su lado la balanza de la fortuna y en un partido pasado por agua perdió ante el Victoria CF (2-4). La lluvia anegó el terreno de juego y La Toba fue una laguna en la que se hizo muy difícil jugar, hasta el punto de que muchos de los asistentes se planteaban si no sería mejor la suspensión del encuentro, que el colegiado no se planteó. La consecuencia fue un partido de titanes en el que las futbolistas tuvieron que adaptarse a golpear el balón y no cometer errores en las zonas más anegadas del campo.

En esas difíciles condiciones las avilesinas naufragaron en una primera parte para olvidar, con tres goles de las coruñesas. El Femiastur no acertaba con sus ocasiones, que las tuvo y bastante claras, pero en la reanudación Marina dio esperanzas con el tempranero 1-3 que dio paso a un asedio que dio rédito a los 71 minutos con el segundo, de Liber. Cuando parecía posible remontar, cinco minutos después el Victoria CF dio el golpe con el cuarto gol, que noqueó a un Femiastur que no dejó de intentarlo, aunque con más voluntad que acierto.

La jornada fue muy accidentada y dos partidos tuvieron que ser suspendidos por la lluvia. El Victoria de Santiago y el Sporting se detuvo en el minuto 18 de la primera parte con 1-0 para las locales, al encontrarse el Municipal de Sergas prácticamente impracticable. Y el Real Oviedo, que viajó a Vigo el sábado, no jugó ante el Sárdoma por los mismos motivos.

Los que jugaron perdieron, el Gijón Femenino ante el Atlántida Matamá de Vigo (0-2) y el Llanera, que salió goleado en su visita al Racing de Santander (6-0). Llanera y Femiastur siguen en puesto de descenso tras la decimotercera jornada.