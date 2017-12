El Gozón se reencuentra con la victoria

El Gozón se llevó este fin de semana un encuentro de los que van más de tres puntos. Después de dos derrotas consecutivas y cada vez más lejos del 'play off' de ascenso, los de Juan Carlos Cortina no podían fallar ante un rival directo como el Langreo Eulalia y no lo hicieron en Balbín (1-0).

Un solitario gol del experimentado Adro justo antes del descanso fue suficiente para que los tres puntos se quedaran en casa, una victoria que coloca al Gozón en la séptima posición a ocho puntos del 'play off' de ascenso. Con Berrón, Pumarín y Colloto muy sólidos en los puestos altos de la tabla, al Gozón le queda poco margen de error si quiere estar arriba y todo pasa por hacer de Balbín un fortín. El de este fin de semana fue un gran paso.