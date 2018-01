El Hispano cae presa de sus errores en Trevías

El Hispano no pudo ofrecerle una victoria a su presidente, José Manuel Serén, que lleva una semana ingresado en el HUCA. El equipo no tuvo su día en un partido que requería fuerza y trabajo ante el Treviense (2-1), uno de sus rivales directos por el 'play off' de ascenso.

El conjunto local supo adaptarse mejor al encharcado terreno de juego, superando con muy poco al Hispano y mereciendo el triunfo. Un 'doblete' de Víctor, el segundo de ellos nada más iniciarse el segundo tiempo tras un penalti cometido de forma inocente por el cuadro castrillonense, dejó los tres puntos en casa. Jorge recortó distancias en el último suspiro, pero ya iba a ser demasiado tarde.