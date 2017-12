El Hispano vence de penalti Borja conduce el balón perseguido por un rival. / MARIETA El conjunto castrillonense se impone al filial del Real Avilés en el último minuto por medio de Luis SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 19 diciembre 2017, 00:08

El Hispano logró una victoria 'in extremis', después de empezar perdiendo, empatar antes del descanso y desperdiciar bastantes ocasiones claras ante el Real Avilés B. El gol del triunfo llegó de penalti, por medio de Luis, en el último minuto de partido. La victoria fue merecida para los castrillonenses, por más que los locales no tuvieran su tarde y el Real Avilés B protestara la pena máxima y tres expulsiones (Davo, Kike Ferrao y Jorge, los dos primeros ex del Hispano) que, a última hora, les dejaron con ocho. Aunque el penalti pareció claro, a esas alturas del partido la mayoría de colegiados prefieren dejar seguir.

2 HISPANO 0 REAL AVILÉS B Hispano: Diego; Kabir (Noray, 61), Jorge (Xandru, 27), Omar, Ojea, Borja, Jano, Nacho, Luis, Freije y Alves (Amado, 73). Real Avilés B: Serrano; Iszak, Suárez, Davo, Kike Ferrao, Jorge, Adrián (Pascual, 59), David, Bayón (Juan, 70), Roberto y David Rodríguez (Sebastián, 55). Goles: 0-1: m. 12, Davo. 1-1: m. 33, Freije. 2-1: m. 89, Luis, de penalti. Árbitro: Izquierdo López. Expulsó por roja directa a Jorge (90) y por doble amarilla a Davo (78) y Kike Ferrao (82). Amonestó a Nacho, Jano y Alves; y a David Rodríguez, Adrián, Roberto, Serrano e Izsak. Incidencias: tarde agradable, campo embarrado y aceptable entrada en La Ferrota.

El choque, que no fue brillante a pesar de que el terreno de juego estaba en mejores condiciones que la jornada anterior, fue entretenido, con alternativas en ambas porterías pero más acercamientos del Hispano, que con este resultado se mantiene tercero en puestos de 'play off' de ascenso, aunque el Muros Balompié tiene un partido menos y podría empatarle a 37 puntos. Davo adelantó a los visitantes y Freije empató.

Por su parte, el Real Avilés B, que está compitiendo muy bien teniendo en cuenta todos los condicionantes que arrastra desde el verano, finaliza el año cuatro puntos por encima del descenso, con la permanencia como principal objetivo para esta temporada de transición.