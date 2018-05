El Huesca de Rubi ya es de Primera Gallar celebra el primer gol rojiblanco, con 'Cucho' Hernández en primer término. / EFE Los rojiblancos tendrían que ganar los dos últimos partidos y los madrileños, que reciben al Lugo y visitan Tarragona, perder ambos encuentros Las remotas opciones de ascenso directo del Sporting quedan reducidas al Rayo J. BARRIO GIJÓN. Martes, 22 mayo 2018, 00:11

El Huesca hizo ayer cumbre en su historia. El equipo que entrena Rubi, que pudo resarcirse del descenso del Sporting de la pasada temporada escribiendo la página más dorada en la biografía de El Alcoraz, no dejó escapar la oportunidad que le brindó el Anxo Carro, tras el empate del último fin de semana frente al Alcorcón, y se adjudicó una de las dos posiciones de ascenso directo a Primera División con su victoria ante el Lugo. La otra está en las piernas del Rayo, con todo a su favor, aunque le ha entrado el mal de altura y no termina de rematar la faena. Tendrá que esperar al menos una semana más.

Desde que terminó el encuentro del Heliodoro, la plantilla del Sporting tenía más que asumido que su futuro, salvo milagro, pasará por el 'play off', al que pretende llegar como tercero. El brutal tropiezo del Rayo en Santo Domingo fue inesperado y no había demasiada confianza en que se repitiera en el Anxo Carro. El equipo de Rubi, con Moi Gómez incrustado en el once, afrontó el partido con mucha seriedad y ganas de finiquitar la temporada. No iban más de cinco minutos de partido cuando Álex Gallar hacía el primero del partido. Antes del descanso, Pulido hizo el segundo con una bella definición de tacón y dejó la segunda mitad perfectamente encarrilada.

Cláusula de Moi Gómez

En las gradas del Anxo Carro hubo presencia de aficionados sportinguistas, reconocibles por una bandera con el escudo del Sporting. Al final se quedaron con las ganas de festejar una victoria del Lugo que mantuviera el pulso del equipo gijonés vivo para las dos posiciones que otorgan el ascenso directo. Al menos una se esfumó ayer con el triunfo del Huesca, que supondrá, de forma automática, la desvinculación de Moi Gómez del Sporting tras el abono de una compensación económica.

Las posibilidades del Sporting se reducen ahora a una simple cuestión matemática. El Rayo, el único al que puede dar caza en estas dos últimas jornadas, tiene una ventaja de cinco puntos sobre el equipo de Baraja, con un partido clave y a priori accesible el próximo sábado. Los madrileños podrían oficializar también su condición de nuevo equipo de Primera con una victoria frente al Lugo en el Estadio de Vallecas. Un punto, si el Sporting consigue imponerse al Granada, no les garantizaría el ascenso. El equipo de Baraja tiene ganado el 'golaveraje' particular y se guardaría una última bala para la última jornada, más delicada para los madrileños, que visitan al Nástic, que tiene todas las alarmas encendidas.

El resultado de ayer tiene su impacto directo en el calendario del Oviedo, que recibirá al Huesca sin ningún objetivo ya en el horizonte más allá de la preparación de su histórico desembarco en la élite, en la última jornada. En el trasfondo, la búsqueda de una plaza en el 'play off'.