La ingeniosa broma del Marino de Luanco en Twitter sobre el fichaje de Coutinho El conjunto asturiano publicó un divertido mensaje fijándose en uno de los tatuajes del nuevo jugador del Barcelona EL COMERCIO Martes, 9 enero 2018, 20:05

El Marino de Luanco es uno de los cinco clubes que como el Barcelona permanecen invictos. El conjunto asturiano ha seguido muy de cerca el millonario fichaje de Coutinho (el más caro de la historia) y ha publicado en Twitter una ingeniosa broma que fijándose en uno de los tatuajes que luce el nuevo astro brasileño del conjunto azulgrana

Coutinho, que ha llegado lesionado, tiene tatuado un ancla detrás de su oreja izquierda, el mismo elemento que figura en el escudo del Marino de Luanco. Según publica ABC.es, la entidad asturiana ha aprovechado esta coincidencia y publicaba con mucho humor: «Mi representante me dijo que me iba a un equipo español invicto esta temporada. Pensaba que se refería al @MarinoLuanco de Oli por lo que no dudé en tatuarme un ancla en el cuello. Lamento el error pero me gustaría jugar algún día en Miramar».

🤙@Phil_Coutinho fake "Mi representante me dijo que me iba a un equipo español invicto esta temporada. Pensaba que se refería al @MarinoLuanco de Oli por lo que no dudé en tatuarme un ancla en el cuello. 🙏Lamento el error pero me gustaría jugar algún día en Miramar 😝" ⚓️🤙🤣 pic.twitter.com/9Ls8tDeStA — Club Marino Luanco (@MarinoLuanco) 8 de enero de 2018

El @abc_es recoge nuestra noticia sobre @Phil_Coutinho pero piensan que era una broma 🤣🤣🤣. Realmente entre equipos invictos no nos vamos a pisar la manguera y deseamos que triunfe en el @FCBarcelona_es 🤙. ¡¡Mucha suerte y cuando quieras estás invitado a #Luanco y a Miramar!! https://t.co/HR2WXfKrXB — Club Marino Luanco (@MarinoLuanco) 9 de enero de 2018

Entrenado por Oli, el Marino de Luanco es, junto al Barcelona, uno de los cinco equipos de categoría nacional que no conoce la derrota en la presente temporada. Después de veinte jornadas de Liga, son líderes del Grupo II de Tercera división con catorce victorias y seis empates, un balance que les permite sumar 48 puntos, dos más que su inmediato perseguidor, el filial del Real Oviedo.

Además de Barcelona y Marino de Luanco, el Mallorca, en Segunda división B, así como el Español B y el Calahorra, en Tercera división al igual que el conjunto asturiano, son los otros equipos que han comenzado el nuevo año sin conocer aún la derrota.