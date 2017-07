Mercado de fichajes James, cedido al Bayern por dos temporadas James, durante un partido con el Real Madrid. / Reuters El conjunto bávaro se reserva el derecho de compra del futbolista colombiano al término de ese periodo ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 11 julio 2017, 14:29

El Real Madrid comienza a aligerar su poblada plantilla. James Rodríguez jugará las dos próximas temporadas en el Bayern de Múnich en calidad de cedido, según ha anunciado el Real Madrid en un comunicado que especifica que el acuerdo queda pendiente de que el futbolista pase el pertinente reconocimiento médico. El conjunto germano se reserva el derecho de compra del jugador al finalizar el periodo de cesión, según especifica la entidad de Chamartín. El Real Madrid percibirá cinco millones de euros por cada uno de los dos años de cesión. Si al término de la misma el Bayern opta por la compra del futbolista, habrá de desembolsar 35,2 millones, lo que saldaría la operación en 42,5 millones para las arcas blancas, poco más de la mitad de los 80 que desembolsó hace tres años por sus servicios.

El colombiano ve así satisfechas sus demandas de salida ante la falta de minutos la pasada campaña, situación que amenazaba con acentuarse en la próxima ante las nuevas incorporaciones de los blancos en el centro del campo.

El anuncio de la marcha de James se ha producido un día después del regreso de la plantilla madridista tras las vacaciones y de que el cafetero, como el resto de sus ya excompañeros, pasase el preceptivo reconocimiento médico con el Real Madrid. El '10' había intentado evitar esa situación, ya que no quería formar parte de la expedición blanca que este martes emprende rumbo a Los Ángeles para comenzar su gira por Estados Unidos. Sus deseos se cumplirán una vez cerrado el acuerdo con el Bayern, donde se reencontrará con Carlo Ancelotti, el técnico con el que vivió sus mejores días como jugador del Real Madrid.

De más a menos

Incorporado en el verano de 2014, tras deslumbrar en el Mundial de Brasil, a cambio de 80 millones de euros que fueron a parar a las arcas del Mónaco, su club de procedencia, James cumplió con las expectativas depositadas en él en su primer curso como blanco. Marcó 17 goles en los 46 partidos que disputó, convirtiéndose en pieza clave del esquema de Ancelotti. Pero la marcha del preparador italiano llevó aparejada una pérdida de protagonismo del talentoso centrocampista. Vio reducida a 32 encuentros su presencia en el curso 2015-2016, primero a las órdenes de Rafa Benítez y posteriormente a las de Zinedine Zidane.

El francés le respaldó en público, pero le relegó en sus rotaciones. Una situación que se tornó aún más conflictiva para el colombiano en la última campaña, donde fue el decimonoveno de la plantilla en número de minutos. Disputó 33 partidos, en los que marcó once tantos y repartió doce asistencias. Unos números notables que se vieron oscurecidos por una serie de episodios que empañaron su imagen dentro del vestuario.

Rompió la armonía en plena celebración del título logrado en el Mundial de Clubes al manifestar su deseo de salir si seguían cerrándosele las puertas de la titularidad. "No puedo asegurar que vaya a seguir. Tengo ofertas y tengo siete días para pensar. Estoy feliz en Madrid, pero quiero jugar más. Tengo un punto de amargura por no haber jugado en la final, pero estoy feliz por el título", indicó en zona mixta tras la victoria de su equipo ante el Kashima Antlers. Sus palabras no sentaron bien entre sus compañeros. Sergio Ramos, en calidad de capitán, salió a afearle el comportamiento. "Hoy no es un día para hablar de asuntos personales. Le apoyo y espero que se quede, pero hoy no era un día para centrarse en otros asuntos", manifestó el camero.

Su relación con Zinedine Zidane nunca fue fluida. Pese a las palabras de apoyo del galo cada vez que era interpelado por la situación del futbolista, James seguía sin tener el papel que reclamaba. Y no hizo nada para esconder su disconformidad. Así ocurrió durante la visita del Real Madrid a Butarque, cuando, tras partir como titular y marcar un gol, se negó a darle la mano al técnico al ser sustituido por Isco en el minuto 71 de un choque que terminó con goleada blanca.

A lo largo de la pasada campaña, su nombre quedó vinculado a numeros grandes de Europa. El PSG, la Juventus, el Inter de Milán o el Chelsea barajaron la posibilidad de incorporarle, sin que se concretase dicho interés en una oferta que convenciese a la directiva del Real Madrid. Florentino Pérez siempre tuvo muy presente que era un gran activo en términos de marketing, especialmente de cara al mercado latinoamericano. Al mandatario blanco no le apetecía reconocer que su apuesta al reclutarle en 2014 no había dado los frutos apetecidos en términos de rendimiento.

Finalmente, la necesidad de aligerar el poblado mediocampo y el deseo de evitar que el malestar de James emponzoñe la armonía dentro del vestuario de cara a la exigente campaña que aguarda al vigente campeón de Liga y Champions, ha terminado por convencer al mandatario blanco de que la mejor solución era abrir las puertas para que saliese el cafetero. En el Bayern le recibirán con los brazos abiertos. "Estamos muy satisfechos de haber podido hacer esta operación. La llegada de James Rodríguez era el gran deseo de nuestro entrenador Carlo Ancelotti, después de que los dos trabajaran exitosamente en el Real Madrid", ha remarcado el presidente del Consejo Directivo de la escuadra germana, Karlheinz Rummenigge. "James es un jugador que puede jugar en varias posiciones, marca goles, aporta asistencias y es un gran lanzador en situaciones con balón parado. Con su llegada sin duda podemos aumentar la calidad en nuestra plantilla", ha agregado.