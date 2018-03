Entrevista Juan Carlos Garrido: «Zidane es el mejor entrenador de los últimos años» Juan Carlos Garrido. / La Verdad «En el Madrid, técnicos que estuvieron antes tuvieron problemas dentro y fuera», reconoce el técnico valenciano IGNACIO TYLKO Madrid Jueves, 29 marzo 2018, 17:23

-¿Cuál es su estilo? Alaba a Zidane, pero también a Simeone...

-He aprendido de quien he podido y todos los estilos tienen algo destacable. De Zidane admiro su capacidad de gestión y dirección del equipo, de adaptarse a lo que tiene y de sacar las virtudes a sus jugadores. Las críticas que ha recibido me las tomo como parte del fútbol, pero para mí ha demostrado ser el mejor entrenador de los últimos años en un club tan difícil como el Real Madrid. Allí, técnicos que estuvieron antes sufrieron problemas dentro y fuera. De Simeone alabo su capacidad competitiva, su estilo definido, que sus jugadores vayan a muerte con él. En el Villarreal me fijé mucho en Manuel Pellegrini, que supo crear un estilo con calma y serenidad. Para mí, jugar bien al fútbol significa salir a ganar y a dominar los partidos. Lo que más me gusta que se diga de mis equipos es que son organizados, intensos, ambiciosos y competitivos. Esas son mis prioridades.

-Zidane, Simeone. ¿Y de Valverde qué nos dice?

-No me sorprende lo bien que le va en el Barça. Lo conozco porque lo sustituí en el Villarreal en su momento. He visto en toda su carrera que es muy buen gestor de grupos. Y esa es una virtud fundamental en el Barça o el Madrid. Toma buenas decisiones. Ha creado el ambiente adecuado para Messi, ha recuperado a Iniesta y Jordi Alba, ha hecho una transición tranquila tras la marcha de Neymar, ha sabido ir integrando a Dembélé y Coutinho, sacar cosas buenas de Paulinho o André Gomes, lograr rendimiento a Aleix Vidal incluso como centrocampista. El estilo del Barça es tan definido que nadie tiene que ir a tocarlo, pero él acierta en la gestión de grupos.

-Por lo que comenta, no hay duda de que Real Madrid y Barça son los máximos favoritos para la Champions.

-Lo son en cualquier competición que disputen porque tienen a los mejores jugadores del mundo y son, probablemente, los mejores clubes del planeta. En España el Madrid ha tenido una crisis por la que ha perdido la Liga, pero en Europa no hay más que ver lo que ocurrió en la eliminatoria con el PSG. Los franceses llegaba mejor y se destruyeron, mientras que el Madrid salió fortalecido porque sabe encontrarse mejor en los momentos críticos. Habrá que ver las casualidades del sorteo, pero Barça y Madrid deben superar a la Roma y a la Juventus en cuartos y luego son superiores al Bayern y al City, favoritos en las otras eliminatorias, por individualidades y experiencia competitiva.