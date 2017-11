COPA FEDERACIÓN El Langreo pone un pie en octavos de final tras golear en La Coruña Los jugadores azulgrana celebran uno de los goles anotados ante el Silva. / JORGE GRAÑA El Avilés se sobrepone a las bajas, tutea al Burgos y mantiene sus opciones tras empatar en el Suárez Puerta R. SOLANO / S. MENOR LA CORUÑA / AVILÉS. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:10

Una abultada victoria contra el Silva en La coruña (0-3) sitúa virtualmente al Langreo en los octavos de final de la fase nacional de la Copa Federación. Se antoja un mero trámite el partido de vuelta de dentro de dos semanas. El equipo asturiano alcanzó el descanso con un tanto de renta y, en la segunda parte, anotó dos nuevos goles, el último en el minuto 88, que refrendaron la buena labor azulgrana ante un Silva maniatado casi de principio a fin.

Eso sí, en el minuto 2, el local Matos se libró de varios marcajes y encaró a Javi, certero repeliendo el esférico. El duelo ante el tercer clasificado de la Tercera División gallega se calmó hasta superarse la primera media hora. En el minuto 31, una dejada de César tras un saque de esquina de Damián la mandó Urtzi al fondo de la portería con un fuerte lanzamiento desde dentro del área. Damián disparó cerca del poste justo antes del intermedio, confirmando el mejor tono del Langreo.

Los 20 primeros minutos del segundo tiempo fueron un querer y no poder del Silva ante un Langreo ordenado y sin fisuras. La ausencia de ocasiones se quebró con el segundo tanto visitante, también a balón parado, en el que Fran No cabeceó cómodamente una falta botada por el especialista Damián. Se mantuvo la intensidad defensiva visitante al no conceder oportunidades. En el minuto 88, una mala salida de Damián fuera del área la culminó el delantero Polo, con un imparable disparo, tras asistencia de Montes.

Buena imagen avilesina

Pese a afrontar el partido en cuadro y ante un rival de Segunda B como el Burgos, el Avilés dio una buena imagen y se jugará el pase a los octavos de final de la fase nacional de la Copa Federación el próximo 13 de diciembre en El Plantío tras empatar ayer a un tanto frente al cuadro burgalés en el Suárez Puerta. El tanto de Pablo fue la única nota negativa de un partido en el que los de Xiel volvieron a competir pese a todos sus problemas.

La primera parte fue para olvidar. El Avilés estaba más pendiente de mantener su portería a cero que de marcar y el Burgos no parecía tener ninguna prisa con el balón.

El partido tomó otro aire tras el descanso. Un agarrón dentro del área de Expósito sobre el visitante Santa a punto estuvo de ser señalado como penalti, pero el colegido Rodríguez García no lo apreció. Adama no falló a quince minutos del final, rematando con mucha clase y de primeras un formidable centro de Luis Nuño desde la derecha.

Sin embargo, el Avilés apenas pudo saborear el tanto, ya que, a renglón seguido, Pablo empató el partido para el Burgos de cabeza en un balón parado.