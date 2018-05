El Langreo quiere rematar la faena después del buen resultado de la ida El conjunto azulgrana no quiere especular con la ventaja y saldra a por otra victoria ante el Alondras gallego GUILLERMO MARTÍNEZ LA FELGUERA. Domingo, 27 mayo 2018, 02:07

El Unión Popular de Langreo afronta esta tarde (17 horas) el encuentro de vuelta del 'play off' de ascenso frente al Alondras con la ventaja que representa el resultado obtenido en la ida (0-3). En teoría, el cuadro azulgrana no debe tener excesivos problemas tras el marcador obtenido en tierras gallegas, aunque el cuerpo técnico y la plantilla saben que el fútbol, en ocasiones, es impredecible.

No obstante, es inevitable que el cuadro langreano desvíe la cabeza hacia el sorteo de mañana lunes en Las Rozas, donde estarán los equipos que consigan superar esta primera criba.

Hernán Pérez, entrenador local, no tiene baja alguna con respecto a los futbolistas que consiguieron la holgada victoria en Cangas de Morrazo, todos se ejercitaron con total normalidad a lo largo de la semana por lo que no se esperan muchas modificaciones en el once que pondrá en liza el Langreo esta tarde. El técnico ultimo hasta el último detalle en el entrenamiento realizado ayer en el Nuevo Ganzábal, con la vista puesta en finiquitar la eliminatoria sin apuros.

No habrá muchos cambios pero sí alguno. Tras lo ensayado en la víspera, Hernán Pérez podría hacer alguna variación tanto en defensa como en ataque con la inclusión en el equipo titular tanto de Cabranes como de Amar Guli, sacrificando así a Dani López y Damián.

Se espera una buena afluencia de público dado lo mucho que se juega la entidad en este primera ronda del 'play off' de ascenso. La afición local está con el equipo cómo lo demostró a lo largo de la temporada y para muestra fueron los más de 200 aficionados que acompañaron al equipo a Cangas de Morrazo y que tanto disfrutaron con la victoria. La buen marcha en la venta de entradas constata este extremo. En la mañana de ayer ya se habían vendido más de trescientas localidades por lo que habrá un ambiente de gala para un partido tan significativo. Los precios para esta tarde son de 15 euros, tres euros más de lo que costaban en los días previos, mientras que los socios tendrán que desembolsar 5 euros.

La plantilla se encuentra muy animada y optimista y con muchas ganas de ofrecer un nuevo triunfo a su afición. El once más probable podría estar formado por: Adrián Torre; Cristian, Castiello, Pelayo, Cabranes; Cris Montés, Héctor Nespral, Nacho Calvillo, Aimar Gulin; Omar y Javi Sánchez.