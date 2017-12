El Lealtad cae ante el Barakaldo Encuentro entre el Lealtad y el Barakaldo. / AURELIO FLÓREZ El equipo maliayo lleva diez partidos sin ganar y atraviesa su peor momento en Segunda B GUILLERMO B. P. Sábado, 16 diciembre 2017, 20:50

El Lealtad cierra el año con tristeza. Los maliayos plantaron cara al Barakaldo pero la falta de pólvora ofensiva volvió a costarle al Lealtad la derrota en un partido de pocas ocasiones y en el que los de Roberto Aguirre, a pesar de su voluntad, apenas inquietaron la meta de Txusta y posteriormente de Viorel. Esta derrota hará que el Lealtad finalice la primera vuelta en puestos de descenso y con una diferencia considerable con los puestos de permanencia, que obligan a los de Villaviciosa a cuajar una gran segunda vuelta, para lo que necesitarán de incorporaciones que eleven el nivel de esta corta plantilla que cuenta con tan solo dieciocho jugadores, incluyendo al lesionado Iván Garrido que sigue inédito esta temporada.

0 C.D. Lealtad Javi Porrón; Nacho López, Omar Hernández, Álex Blanco, Keko; Juan Cueto (Rodri Martínez m. 50), Agus Porto (Manu Medori m. 66), Mendi, Robert; Montero y Jorge Fernández. 1 Barakaldo C.F. Txusta (Viorel Boian m. 84); Andrada, Álex Pérez, Picón, Rubén González; Baba, Jon Iru; Son, David Cuerva, Oca (Jurgui Oteo m. 54); Buenacasa (Ander Vitoria m. 80). Árbitro: Muñiz Ruiz. Comité gallego. Amonestó a los locales Keko, Álex Blanco, Agus Porto, Montero y Robert, y a los visitantes Álex Pérez, Baba y Buenacasa. Expulsó del banquillo al local Agus Porto (93') y al visitante Jon Iru en el minuto 79. Goles: 0-1 m. 18 Buenacasa. Incidencias: Les Caleyes. Terreno de juego blando y embarrado. 250 espectadores, con presencia de aficionados vascos.

Javi Porrón regresó tres meses después

Roberto Aguirre introdujo cambios en el equipo que la pasada jornada perdió (3-0) en su visita a un rival directo como el Vitoria. David Tejero, Carbonell, Mauri y Fassani -éste último con molestias abdominales-, dejaron su sitio en el once a Javi Porrón, Keko, Agus Porto y Juan Cueto. La principal novedad fue el portero y capitán del equipo, que volvía a una convocatoria tres meses después de romper el menisco y lo hizo como titular.

El entrenador del Barakaldo, el ex-futbolista del Athletic de Bilbao, Aitor Larrazábal, hizo seis cambios en el once titular que se impuso al Caudal (2-1). Olaortua, Galán, Cerrajería, Ito, Alain Arroyo y Jurgi Oteo fueron reemplazados por Andrada, Rubén González, Álex Pérez, Jon Iru, Buenacasa y David Cuerva.

La lluvia y el frío condicionaron un partido que tuvo al terreno de juego como protagonista, requiriendo un importante derroche físico a dos equipos que, pese a su intento por rasear la pelota, se vieron obligados en numerosas ocasiones a practicar un juego directo que facilitaba la labor defensiva a ambos equipos. El Barakaldo se amoldó bien a las circunstancias y, tras unos primeros compases de alternancia en el juego sin ocasiones, se adelantó el equipo de Larrazábal en un balón largo a la espalda de la defensa que recogió Buenacasa en la frontal, dribló a Javi Porrón en su salida y marcó a placer. El capitán local apareció cuatro minutos después para evitar el segundo, con una buena mano abajo para despejar el remate de Son, tras un centro desde la banda izquierda. El Lealtad comenzó a merodear el área de Txusta, aunque con poca claridad y sin remate, más allá de una falta en la frontal sin consecuencias, llegándose al descanso con el 0-1.

El paso por vestuarios dio más mordiente al Lealtad, que parecía salir más ambicioso en la búsqueda del empate, gozando de su mejor ocasión a los tres minutos de la reanudación, cuando Jorge Fernández le robó la cartera en el área a Baba -el mejor de los visitantes- y, con Txusta batido, su remate se frenó en el área pequeña, dando ventaja a la zaga para que despejase el esférico.

Ese empuje inicial fue disminuyendo y, aunque los maliayos llevaban la iniciativa, el Barakaldo defendía con mucha facilidad y comodidad, pudiendo además sentenciar con dos buenas ocasiones. La primera en botas de Buenacasa, que se revolvió en el área en el minuto 63 y obligó a Javi Porrón a despejar a córner con una gran intervención. En el 77' lo intentó Jurgui Oteo desde la frontal, con una volea que hizo temblar el poste derecho de la portería de Javi Porrón, saliendo repelido hacia fuera.

El Barakaldo con diez los últimos minutos

Jon Iru vio la segunda amonestación por finalizar una jugada que estaba invalidada por fuera de juego en el minuto 79. Los gualdinegros se amoldaron bien a las circunstancias, incluso cuando Txusta tuvo que ser sustituido por lesión y entrar Viorel Boian, portero suplente, en su lugar.

El Lealtad buscó las internadas de sus laterales Nacho López y Keko para colgar balones al área, donde no había efectivos suficientes como para crear peligro a un Barakaldo que no pasó apuros, a pesar de que en la última jugada del encuentro hubo una falta lateral, a la altura del vértice del área, a la que se incorporó Javi Porrón al ataque, pero que no llegó a superar la primera línea defensiva del equipo vasco, que consiguió su primer triunfo de la temporada a domicilio.

Diez partidos sin ganar son los que lleva el Lealtad, que atraviesa su peor momento en Segunda B, desde el último ascenso conseguido en verano de 2014. Los maliayos se acogen a la temporada 2014-15 que acabó de una forma similar a la actual, con catorce puntos y a seis de la permanencia -a falta de los partidos que se disputarán mañana-.