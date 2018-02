Fútbol El Lealtad se reivindica Juan Marín. El conjunto asturiano está a 2 puntos de la promoción OPTA Logroño (La Rioja) Domingo, 18 febrero 2018, 21:39

No ganaba el Lealtad a domicilio desde la primera jornada de liga y se medía a un rival enrachado, nueve partidos sin perder, pero esto es fútbol y aquí sólo se puede vivir del presente. El actual del conjunto asturiano es positivo porque ve la luz -ya está a 2 puntos de la promoción- después de su victoria por 0-1 en Las Gaunas ante la UD Logroñés. Fue un triunfo sufrido sobre todo porque el bloque riojano dominó el balón y generó ocasiones para haberse incluso llevado el choque. En este sentido, los de Roberto Aguirre hicieron valer sus dos llegadas al área contraria para marcar, por mediación de Montero a falta de un cuarto de hora y en una jugada de estrategia, y trabajar a destajo para llevarse tres puntos de oro.

El Lealtad llegó a Logroño con la intención de aguantar el mayor tiempo posible sin encajar. Para ello, quiso no meterse demasiado atrás porque sabía que podía sufrir ante el excesivo dominio del cuadro local y que por insistencia los de Sergio Rodríguez acabarían llevándose el premio del gol. Por eso buscó la manera de ralentizar el ritmo de juego en un partido que comenzó con chispa, la que le puso la UD Logroñés con varias aproximaciones casi consecutivas.

0 UD LOGROÑÉS Miguel; Miguel Santos (Chamorro, min. 78), Caneda, Ramiro (Zubiri, min. 46), Paredes; Arnedo; Rubén Martínez, Muneta (Salvador, min. 61), Rayco, Ñoño; y Espina. 1 LEALTAD Tejero; Keko Roza, Omar, Álex Blanco, Héctor Galiano; Álex Cruz, Rodri, Mendi, Robert (Agus Porto, min. 76); Iván Garrido (Montero, min. 61) y Jorge (Edu Payá, min. 87). árbitro: Aimar Velasco Arbaiza (Comité Vasco). Amonestó a los locales Rubén Martínez (min. 37), Miguel Santos (min. 60) y Salvador (min. 91) y a los visitantes Álex Cruz (min. 33), Héctor Galiano (min. 38), Jorge (min. 83) incidencias: Alrededor de 4.000 espectadores en Las Gaunas, según informó el club organizador goles: 0-1, min. 75: Montero

Con el paso de los minutos, los de Roberto Aguirre fueron consolidándose, ya que los blanquirrojos no tenían la continuidad necesaria para embotellar a un equipo asturiano que en la faceta ofensiva no estaba existiendo. El único atisbo de peligro fue un error de Ramiro que acabó en un tiro de Robert que atrapó sin mucho problema Miguel. Cierto que los anfitriones, en acciones aisladas, mostraban capacidad para generar ocasiones, pero no las finalizaban, lo cual daba vida al Lealtad. La buena noticia es que Tejero apenas tenía que intervenir y cuando lo hizo fue para atrapar balones sin mucha enjundia.

Con espacios, sin embargo, la UD Logroñés intimidaba, pero no daba. Tras el descanso la tónica no varió. Los locales querían meter más ritmo a sus jugadas, más velocidad de balón y acumular más remates. La entrada en el campo de Salvador le dio otra frescura a la medular blanquirroja que comenzó a firmar llegadas, como la que cruzó en exceso Ñoño con todo a favor o la que sacó Tejero a tiro del mismo jugador. Pero es lo que tiene el fútbol, cuando más estaba sufriendo el Lealtad vino el oxígeno a modo de gol de Montero. Un cabezazo espectacular tras una falta. Quince minutos largos debía resistir ahora el equipo lealtense. Tejero hizo lo que debía ante Rayco y Chamorro remató fuera un buen centro lateral. Las subidas de gemelos limaban segundos para que el Lealtad se reivindique con 3 puntos vitales que le hacen creer en la permanencia.