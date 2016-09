Luis Enrique: «Aquí manda cómo se siente el futbolista»

"Tanto a mí como a Leo Messi nos gustaría que él jugase todos los minutos, pero aquí manda el futbolista, cómo se siente. Será su estado el que marque los minutos que puede disputar". Así se expresó Luis Enrique, técnico del Barcelona, cuando este lunes se le preguntó sobre si el astro argentino, que arrastra problemas en el pubis que ya provocaron su suplencia ante el Alavés, será titular en el choque de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions que los azulgrana disputan este martes, ante el Celtic de Glasgow, en el Camp Nou.

Salió en defensa el preparador asturiano de Javier Mascherano, muy criticado tras su floja actuación en la derrota liguera ante el Alavés. "Para un entrenador, tenerlo es una maravilla. Que juegue de central nos viene bien para lo que necesitamos y lo seguirá haciendo”, avanzó el gijonés.

Se refirió a la situación y proceso de adaptación de las nuevas incorporaciones en este mercado de verano. Y pidió paciencia el técnico culé. “A los jugadores nuevos les queda un mundo para jugar como queremos, hay muchos matices que el jugador necesita ajustar. Hay que trabajar para que esa adaptación se vaya completando”, expresó.

Todavía en plena resaca por la derrota ante los vitorianos, poco se le cuestionó a Luis Enrique sobre el Celtic, un histórico europeo venido a menos. ¿Cómo espera que juegen los escoceses?, se le cuestionó. No parece inquietarle en exceso un posible cerrojazo de los de Glasgow: “Esas son las cosas que a los entrenadores nos apasionan, analizar qué va a hacer el rival. Si jugará un 5-4-1, si nos esperará o saldrá a presionar... Es algo que me ocupa, no me preocupa porque en tres años ya nos hemos encontrado con muchas situaciones así”, subrayó.