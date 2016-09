Al campeón le va la épica

Regresa este miércoles el campeón de Europa a la Champions, su competición fetiche, en el Santiago Bernabéu, pero todo gira en torno a Cristiano Ronaldo, ya que se mide al Sporting de Portugal, el club en el que se dio a conocer antes de dar el salto al Manchester United, y existen dudas sobre su estado físico tras dos meses de lesión y su reciente reaparición ante Osasuna, con gol incluido. Afronta el astro luso un partido «muy especial» y el objetivo que se ha planteado, de común acuerdo con su técnico, Zinedine Zidane, es tratar de aguantar la cita al completo, sin tener que ser dosificado como ante los navarros.

«Está listo para jugar, quiere jugar y luego veremos el tiempo que va a hacerlo. La idea es que esté los 90’, pero ya sabemos que en un partido puede pasar de todo», afirmó este martes el entrenador francés del Real Madrid. «Será un momento particular para él porque se enfrenta al equipo donde se formó, pero luego es muy profesional y seguro que saldrá a dar el máximo para ganar», enfatizó ‘Zizou’ acerca de la actitud CR7.

Cristiano, devorador de marcas, está a seis dianas de la barrera mítica de los 100 goles en la gran competición continental. No parece un reto muy difícil de lograr para un futbolista que ha anotado más de 10 por temporada en las últimas cinco Champions, incluyendo 17 en la 2013-2014, récord absoluto, y 16 en la última edición. En ambos casos esos logros coincidieron con las dos últimas coronas europeas lucidas por el Real Madrid. El triple Balón de Oro, de 31 años, sabe que cumplir el objetivo depende de su salud, de olvidar ese esguince de rodilla sufrido en la final de la Europa del pasado 10 de julio en Saint Denis.

Superar los 100 goles sería la guinda de un año de ensueño para el portugués, «la mejor temporada» de su carrera, según dijo el propio protagonista tras su doblete europeo con su club y su selección. ¿Qué le falta para que todo sea perfecto? Quizás firmar una nueva renovación con el Real Madrid, el club en el que desea acabar su carrera. Su vinculación actual finaliza en 2018. «Si yo fuera presidente del Real Madrid y tuviera a un jugador como yo le renovaría por lo menos diez años», dijo el sábado sin falsa modestia.

Isco y Asensio, descartados

Con todos aptos menos el lateral Fabio Coentrao y el portero Keylor Navas, Zidane tuvo que ejercer, hacer descartes importantes y asumir su papel «más difícil e incómodo» porque entiende que «los 24 integrantes de la plantilla están en el club por algo, se entrenan bien a diario y tienen derecho a jugar». «Una vez tuve un técnico, del que no voy a decir su nombre, al que sólo le preocupaba el once titular. Para mí, el grupo es lo más importante», desgranó Zidane, quien compareció antes de que se supiera su convocatoria, en la que no aparecen Isco Alarcón, con el alta médica pero aún sin nivel para competir a pleno rendimiento, y Marco Asensio, la gran sensación del verano e incluido en el proyecto que lidera el técnico Julen Lopetegui en la selección española.

Aunque ya dijo en repetidas ocasiones que la Liga es el objetivo prioritario, Zidane asume las obligaciones del Real Madrid en la Champions. Pero niega que sea el gran favorito para conseguir el título, el próximo 3 de junio en Cardiff. El reto es convertirse en el primer club que conquista dos Copas de Europa consecutivas desde el cambio de formato. «Debemos confirmar que hemos ganado el título. Todos esperan que hagamos algo más, que ganemos otra vez, y van a exigirnos mucho más», avanzó Zidane.

El Madrid alza e telón de la Champions 109 días después de imponerse por penaltis al Atlético en la final de Milan, colofón a una edición en la que ganó todos los partidos en el Santiago Bernabéu, con un registro de 19 tantos a favor y ninguno en contra. Aunque jamás perdió ante un equipo portugués en casa, con un balance de ocho victorias y un empate, Zidane desconfia del Sporting. «Será un partido difícil, contra un rival que juega bien al fútbol y dará guerra. Los portugueses siempre tienen calidad y compiten bien», dijo el entrenador blanco.

«Vamos a Madrid sin ningún complejo», advirtió, por su parte, Jorge Jesúis, que por segundo año consecutivo lidera el proyecto de los ‘leones’. Aunque ha vencido al centrocampista Joao Mario y al delantero argelino Slimani, el Sporting ha invertido más de 70 millones en refuerzos, una cifra récord en un equipo que marcha líder de su liga con pleno de cuatro victorias. Será una cita de reencuentros, ya que Cristiano se enfrentará a compañeros que se alzaron con la Eurocopa como el portero Rui Patrício y los medios William Carvalho y Adrien Silva.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Kiko Casilla, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Rúben Semedo, Bruno César, William Carvalho, Adrien Silva, Gelson Martins, Joel Campbell, Alan Ruiz y Bas Dost.

Árbitro: Paolo Tagliavento (ITA).

Estadio: Santiago Bernabeu

Hora: 20.45

TV: BeIN Sports.