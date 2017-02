El supersticioso Nápoles quiere asaltar Madrid

«Estamos en un buen momento. Tenemos que tener personalidad y ser fieles a nuestro estilo. La única manera de pasar es ser valientes, ir a por ellos», confiesa Pepe Reina. El Nápoles no se arruga. Deportivamente llega en buen momento y el propio Aurelio De Laurentiis, presidente del club y un tipo de fuerte personalidad, ya ha advertido que sus futbolistas tienen más ganas que el vigente campeón de Europa. «Ningún equipo es imbatible. El Nápoles ha crecido mucho y es el único equipo italiano que ha jugado en Europa siete años consecutivos. Es verdad que el volumen de negocios del Nápoles es una cuarta parte que el del Madrid, pero quizás nosotros tengamos más ganas porque ellos lo han ganado todo. Si el Madrid perdiera no sería un drama, y si el Nápoles gana la competición convertiría a los chicos en héroes. Hay algunos partidos que valen más que toda la temporada, hay una ilusión increíble», explica un auténtico héroe en Nápoles. El sobrino del famoso Dino de Laurentiis, tras la desaparición del equipo en 2004 por sus deudas, creó una nueva entidad desde la Serie C, la tercera división italiana, y en 2011 estaba jugando la Champions. Este verano demostró su fuerte personalidad y su poder negociador, cuando se cerró en banda a la venta de Gonzalo Higuaín y logró que la Juventus pagase la cláusula de rescisión.

El Nápoles está decidido a complicar la vida el Real Madrid y a su técnico Maurizio Sarri le salió un 'consejero' inesperado este lunes. «Tienen que estar bien y no conceder la posesión al Real Madrid. La afición madridista está acostumbrada a ganar siempre y ver gran fútbol, incluso podrían silbar un poco si el Nápoles sale jugando desde atrás. El Nápoles tiene características para dar dificultades al Real Madrid porque juega vertical y al primer toque, y esto podría crear problemas al equipo de Zidane. debe jugar siempre para delante y nunca hacia atrás. Podría intentar imponer su juego en el Bernabéu, pero tiene enfrente jugadores que son 'fuoriclasse'. Les deseo suerte», considera Fabio Capello en una entrevista a Radio Kiss Kiss Napoli. En el equipo italiano hay dos viejos conocidos por la afición madridista, José Callejón y Raúl Albiol. Para ellos será una noche especial, ya que regresarán a un estadio que fue suyo durante varias temporadas aunque ya habían jugado en el Bernabéu con otras camisetas. El delantero perdió en su única visita con el Espanyol mientras que el central sí ganó con el Valencia en 2008 (2-3), meses antes de firmar por el club blanco.

Diego, talismán pero no adivino

Para la misión de vengar la eliminación de hace 30 años, el Nápoles tira de repertorio. Se lleva a Diego Armando Maradona, que llegó este lunes a Madrid, para compensar que no podrá usar su camiseta blanca y azul (similar a la de la comunidad gallega) que fue rescatada por De Laurentiis para homenajear a dos equipos míticos napolitanos y con la que no ha perdido: siete victorias y dos empates. «¿Un resultado? Si fuera adivino no me habría dedicado al fútbol. es un partido difícil para los dos», dijo el argentino al llegar a Madrid. Sabiendo el sentimiento supersticioso del club es posible que opten por la tercera camiseta (negra) con la que han ganado a domilicio en Champions (Lisboa) ya que con la clásica celeste ha caído en cuatro de los encuentros de la campaña.

'El Pelusa', que en 'Clarín' volvió a lamentar la situación del fútbol en su país y defendió que desde la FIFA promuevan que los jugadores tomen las riendas del deporte, será uno de los más de cuatro mil aficionados del equipo italiano que se esperan en la capital española. Es por ello que más de dos mil efectivos participarán en el dispositivo de seguridad del partido del Santiago Bernabéu. La vuelta también será una locura en Nápoles, donde hubo problemas de seguridad por la reventa. «La gente está muy ilusionada con la vuelta. Somos conscientes de la dificultad, pero tenemos mucha ilusión», avisa Reina que aunque sueña con triunfar en la final de Cardiff frena la euforia. «Somos realistas, no somos candidatos a ganar la Champions». No piensa lo mismo De Laurentiis...