Zidane: «Lo importante es la actitud, no el sistema»

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no varió su discurso habitual en la previa del choque de este martes ante el Nápoles en el estadio San Paolo. Destacó la actitud, la inteligencia y la calidad como claves de su equipo para superar el infierno, hacer valer el 3-1 del Bernabéu, y sellar la séptima clasificación consecutiva de los blancos para cuartos de final de la Liga de Campeones.

Asume que el Nápoles sólo hasufrido una derrota en sus últimos 20 partidos como local en Europa: "Sabemos que nos vamos a encontrar un partido difícil, como siempre en la Champions. Es un rival que ha perdido muy pocos partidos pero estamos listos para afrontar este choque de vuelta".

No le preocupa el ambiente: "He vivido como jugador este ambiente y es un campo donde la afición está siempre detrás de su equipo y muy metida en el partido. Pero al mismo tiempo es muy bonito jugar en lugares así. Es una motivación suplementaria para el equipo visitante".

Sonríe cuando se le habla del sistema, de la mejoría del equipo cuando actúa con más centrocampistas: "No cambia nada jugar de una manera u otra. Sobre todo lo importante es la mentalidad. El dibujo no es lo fundamental, sino la actitud".

Respeta las opiniones negativas sobre la 'BBC', pero no varía un ápice su planteamiento, ni pensamiento: "Cada uno puede opinar lo que crea sobre quién le gusta más o menos, pero yo estoy contento de tener a casi toda la plantilla disponible".

Recuerda la derrota en Mestalla y el empate ante Las Palmas, pero prefiere fijarse en Ipurua. "En esos partidos no hicimos las cosas muy bien, pero me quedo con el partido que realizamos en Eibar y el que vamos a jugar el martes. Estamos bien".

Se miden al rival más goleador de Italia: "No estoy preocupado. Sé que jugamos ante un gran equipo, muy bravo, y que se verá un gran partido. Nosotros también tenemos un grandísimo equipo. Nuestro plan de juego lo veremos el martes".

El rival que se espera: "Ellos saldrán con mucha intensidad. Es un equipo que puede jugar presionando arriba, pero también al contragolpe. Son muy rápidos y peligrosos. Tenemos que jugar 90 minutos o más a tope porque seguro que sufriremos. Hay que dejarse todo en el campo, pero también hay que ser muy listos y pensar en lo que hay que hacer en cada momento. Además de la intensidad, la calidad la vamos a necesitar".

Entiende que el Nápoles salga crecido tras ganar por 1-2 en el Olímpico de Romaa: "Vencer en un partido así te da energía y confianza de cara al siguiente choque, pero estamos preparados".

El Madrid sólo ha dejado su portería a cero cuatro veces en esta temporada. Tampoco le inquieta eso a Zidane a priori: "Esto es fútbol, macho. No estoy preocupado porque encajemos goles en cada partido".

En 2004, Zidane estuvo por última vez en Nápoles. Fue para la despedida de Ciro Ferrara y el equipo local estaba entonces en la Serie C. Ni por asomo soñaba entonces que dirigiría al Real Madrid. "No me lo podría imaginar nunca que ahora volvería como entrenador de este equipo, pero la vida es así de bella".

Ganar la Liga y la Champions como objetivos igual de importantes, ya que el Real Madrid no gana los dos en una misma campaña desde los años cincuenta: «Estamos vivos en las dos competiciones y queremos hacer todo lo posible para intentar conquistarlas. El objetivo del Real Madrid siempre es el mismo. No elijo qué competición es más importante porque queremos ganar cada partido".