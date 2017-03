Luis Enrique: «Hasta el rabo todo es toro»

"Si un equipo nos puede marcar cuatro, nosotros le podemos marcar seis. Ya lo hemos hecho otras veces pero no hay que volverse locos. No tengo la sensación que tengamos que hacer el mejor partido de los últimos tres años". Con este optimismo se ha presentado Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG. El técnico del Barcelona confía en la remontada ante el equipo de Unai Emery, pero tiene claro que llegará si el equipo sigue siendo fiel al estilo: "Sin ninguna duda, a pesar del resultado de la ida, que es muy claro. Estamos solo a mitad de la eliminatoria. A través de nuestro juego estaremos en disposición de generar ocasiones. Habrá que ser fieles al estilo, pero en 95 minutos pueden pasar infinidad de cosas y a través del dominio hay que generar situaciones que nos acerquen al objetivo. Hay que hacer muchas cosas muy bien en ataque y muchas cosas muy bien en defensa. Hasta el rabo todo es toro".

El técnico ve bien al equipo y con ganas de conseguir la remontada: "Han pasado muchas cosas, con un calendario como el que tenemos, y llegamos con buenas sensaciones. Somos optimistas y mañana vamos a intentar que se den todas las situaciones favorables". Lo que no ha querido ha sido personalizar en Leo Messi o en cualquier otro jugador porque "veo a todos los jugadores que están en condiciones. No debemos cargar de excesiva responsabilidad". Y es que Luis Enrique quiere que en el césped sus jugadores estén tranquilos, pero que desde la grada, le pide a la afición "que estén intensos al máximo, hipermotivados. El Camp Nou debe ser una olla a presión para ayudar a máximo a nuestros jugadores. Estoy seguro que mañana será así".

Luis Enrique ha sacado su lado más ácido al ser preguntado por si siente por si remonta y entrar en la historia: "Me importa un rábano entrar en la historia, lo que me importa es pasar la eliminatoria". El técnico ha dejado claro que "estoy convencido que en algún momento estaremos cerca de remontar, luego no sé si lo conseguiremos o no, pero cerca estaremos. Luego no quiere decir que no pase".

Además, ha confesado que "independientemente de lo que pase mañana seguiré teniendo fe en este equipo" y no ha querido dar pistas sobre el sistema de juego que jugará o los jugadores que lo harán: "Pueden jugar juntos cualquiera de los jugadores que tengo a mi disposición. No daré ninguna pista al rival, no lo hago nunca y no lo haré mañana. Podemos jugar una infinidad de sistemas, ese es el mensaje al rival".

Por último, mientras que Lucas Moura ha develado que el PSG ha ensayado penaltis pese al 4-0 de la ida, Luis Enrique ha admitido abiertamente que "no hemos ensayado los penaltis". "Para mí no tiene sentido hacerlo porque las circunstancias en un entrenamiento no tienen nada que ver con las de un partido como el de este miércoles", ha señalado. "Llegados a ese punto, los jugadores que tienen que lanzar ya saben quienes son. Y no es lo mismo lanzar un penalti aquí que en un instante fatídico de un partido como el de mañana”, añadió. Además, tiró de ironía al señlar que "no he hablado con Marc -en referencia a Ter Stegen- porque lo único que tiene que hacer es parar los penaltis".