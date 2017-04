Luis Enrique: «Individualizar derrotas en jugadores es lamentable»

En vísperas del crucial choque de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, y dos días después de sufrir una derrota en Málaga que dificulta la consecución del título de Liga, Luis Enrique volvió salir en defensa de André Gomes, uno de los jugadores que vive bajo la lupa y que volvió a ser objeto de críticas por su actuación en La Rosaleda. "Me resulta patetico y lamentable individualizar cualquier derrota en uno o dos jugadores", manifestó, recordando que el fútbol es "un deporte colectivo". "Es injusto e inmerecido. Todos tenemos que mejorar pero individualizar derrotas en jugadores es lamentable", insistió el asturiano, que no descartó poner de inicio este martes al luso en el Juventus Stadium.

El técnico culé subrayó que mañana su equipo se medirá a una gran escuadra, por lo que para mantener sus opciones de lograr el pase a las semifinales, el Barça deberá "jugar bien al fútbol". "Los números de la Juventus son espectaculares, a la altura de su historia y de lo que significa estar en cuartos de Champions", valoró. "Tenemos el mismo objetivo de siempre, hacer un gran partido" y "superar a un rival de esta magnitud va a ser siempre difícil", incidió.

Dijo Luis Enrique que de la final de Berlín que le dio al Barça la Liga de Campeones en 2015 tras imponerse a la 'Vecchia Signora' únicamente tiene "recuerdos positivos", pero apuntó que "no va a tener nada que ver el partido de mañana" con lo que fue aquel choque. Manifestó que respecto a aquel año, el cuadro 'bianconero' tiene "diferentes bajas" pero también "diferentes fichajes que han reforzado su plantilla", constituyendo "un bloque de altísimo nivel". "No sabría decir si es mejor el de hace dos años que este. Eso mejor lo podría contestar su entrenador", agregó.

Negó el entrenador del Barça que en la mente de la plantilla y del cuerpo técnico esté presente aún lo ocurrido en octavos ante el PSG. "No tenemos referencia en anteriores resultados. Estamos ocho equipos en cuartos y dependerá del que esté mejor", dijo.

Admitió Luis Enrique que para el Barça es un gran hándicap no poder contar de cara al encuentro en el Juventus Stadium con Busquets, sancionado. "Busi, para nosotros, es un jugador vital", subrayó, pero "estamos más que capacitados para suplir su baja", agregó.

No quiso hablar, por último, de la posibilidad de que Neymar se pierda el clásico después de aplaudir al árbitro tras su expulsión en el partido ante el Málaga. "Yo mañana tengo una eliminatoria maravillosa contra la Juventus", cortó.

Mascherano: "Nos caracterizamos por no saber especular"

Antes que Luis Enrique, habló en rueda de prensa Javier Mascherano. Expresó el argentino la ilusión con que afronta el Barça el choque ante la Juventus "por lo que significa jugar cuartos de final de esta competición y sobre todo por lo que significa jugar con un equipo como la Juventus". Negó que perder ante el Málaga en el último encuentro de Liga haya hecho mella en el ánimo de la plantilla culé. "Más allá de la derrota del fin de semana el equipo venía en una muy buena sintonía y esperamos retomar el nivel mañana", manifestó.

Incidió Mascherano en la necesidad de tener presentes los errores cometidos en la eliminatoria de octavos ante el PSG, donde el 4-0 encajado en el Parque de los Príncipes obligó a la escuadra dirigida por Luis Enrique a una remontada histórica (6-1 en el Camp Nou). "En Champions, un partido donde no estás a la altura de lo que el equipo puede dar te puede penalizar demasiado. Hemos de tratar de tener en cuenta que nos enfrentamos a un equipo muy poderoso en Europa, sobre todo de local hace muy buenos partidos y muy buenos números. Hemos de ser reconocibles en nuestro juego y eso nos acercará a nuestra mejor versión", comentó.

Consideró el zaguero que la presente eliminatoria no puede ser vista por la Juventus como una opción de revancha por la victoria culé en la final de la Liga de Campeones disputada en Berlín en 2015. "En el fútbol no existen las revanchas sino nuevas oportunidades. Lo que perdiste no lo puedes volver a conseguir. Para el aficionado puede ser volver a ese partido pero más de la mitad del equipo ya no está. Nosotros también hemos cambiado algún jugador. Nosotros estamos para hacer un buen partido y buscar nuestra mejor versión para llegar a un buen resultado", resaltó.

Ensaló el argentino a la dupla conformada por sus compatriotas Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. "Son dos grandísimos jugadores y quien los conoce sabe de su calidad. Hay que poner una atención especial en jugadores de este tipo. Te pueden romper el partido en cualquier momento. No asustan pero sí les tenemos mucho respeto", subrayó.

Se refirió a su posible ubicación en el pivote, en lugar del sancionado Busquets. "La verdad que durante la temporada me he ido adaptando al hecho de jugar de 'stopper' por la derecha o marcador lateral y con el tiempo y los partidos me fui sintiendo más cómodo. De pivote en el Barcelona no he tenido la opción de jugar muchas veces pero siempre he dicho que es mi posición original y la que más me gusta jugar", indicó. "No tengo problema en jugar en diferentes posiciones. Si me molestara jugar en una posición y creyera que ni puedo aportar se lo diría al entrenador. Para no estar a gusto es mejor que juegue otro compañero. No sé en qué pisición jugaré, si es que juego, no tengo la certeza", agregó.

Habló también de la fortaleza como local de la Juventus, negando la posibilidad de que el Barça pueda buscar el empate. "Somos un equipo que nos caracterizamos por no saber especular. Si entramos a un campo a especular tenemos muchísimas oportunidades de que nos vaya muy mal. Tratamos de ir a por el partido y de ser protagonista. Por nuestra mentalidad y por como nos ha funcionado en todos estos años. Trataremos con nuestro fútbol de minimizar todo lo bueno que tiene la Juventus", remachó.