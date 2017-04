Shakespeare:«¿Griezmann?, el Atlético es más que un jugador, es un equipo»

El inglés Craig Shakespeare, entrenador del Leicester City, declaró este martes que "a veces" se pellizcan para darse cuenta de que están en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los que mañana su equipo se enfrenta al Atlético de Madrid, pero avisó: "que nadie se equivoque, venimos a competir".

"La experiencia y la vida te depara estas cosas. A veces nos pellizcamos para darnos cuenta de que estamos aquí. Estos son los partidos que hemos soñado siempre jugar, los que te motivan. Sientes cierto cosquilleo. Queremos disfrutar de la experiencia, pero para disfrutarla bien hay que lograr un buen resultado", valoró.

"Es la primera vez que jugamos esta competición. La estamos disfrutando, pero que nadie se equivoque, venimos a competir. Los jugadores han llegado aquí por algo y vamos a intentar aprovechar la oportunidad", dijo Shakespeare, que confirmó la baja de Wes Morgan: "No hay ninguna oportunidad de que juegue. Lo tenemos muy claro".

"Nos vamos a enfrentar al Atlético de Madrid con todo el respeto que se merece. Su estilo ya lo conocemos. También su presión alta. Pero todo depende de lo que seamos capaces de hacer nosotros. Sabemos las virtudes del Atlético de Madrid, pero también las nuestras", valoró el técnico en el estadio Vicente Calderón.

A Shakespeare le parece "un fenomenal cumplido viniendo del Atlético de Madrid" que digan que el Leicester es un conjunto similar al rojiblanco. "Sí que es un estilo similar, pero nosotros sabemos lo que somos y lo que tenemos, una idea de equipo, igual que el Atlético. Trabajamos siempre como equipo", expuso el entrenador.

Y desde esa premisa también contestó a una cuestión sobre el francés Antoine Griezmann: "Me preguntas sólo por un jugador y yo considero que el Atlético de Madrid es mucho más que eso. Es un equipo. Soy consciente de que tiene jugadores de talla mundial en diferentes posiciones, pero lo que importa es el colectivo".

El Leicester tiene cuatro jugadores apercibidos de sanción: Robert Huth, Wilfred Ndidi, Islam Slimani y Jamie Vardy. "Mis futbolistas generalmente tienen mucha disciplina, se lo recordaremos que eviten las tarjetas amarillas innecesarias. Creo que todo el equipo será capaz de asumir esa responsabilidad", apuntó.

Su conjunto ha ganado seis partidos y ha perdido uno desde que asumió el cargo de técnico: "La primera victoria con el Liverpool nos dio confianza. No hemos mirado atrás, hemos seguido adelante, jugamos el domingo un partido complicado con el Everton que perdimos, pero tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades".

Shakespeare, que insistió varias veces en que no iba a desvelar su once inicial, también repasó que con Claudio Ranieri, su predecesor en el cargo, del que él era segundo entrenador, "no hubo discusiones ni malos rollos".

Schmeichel no cree en la presión

El danés Kasper Schmeichel, portero del Leicester City, destacó este martes a su homologo en el Atlético de Madrid, el esloveno Jan Oblak, como un guardameta "de primera clase mundial", antes del duelo del miércoles en la Liga de Campeones, una competición que es una "inspiración" para el conjunto inglés. "¿Presión? Todos tenemos una trayectoria futbolística. Yo, por ejemplo, personalmente he jugado en categorías inferiores y he visto la Liga de Campeones por la televisión. Esto es una fuente de inspiración para nosotros. Estos partidos con muchas presión son para los que vivimos", valoró a la prensa en el Vicente Calderón.

Schmeichel capitaneará al Leicester en este estadio, debido a la baja por lesión de Wes Morgan. "Aún no he elegido el equipo", apuntó a su lado en tono de broma su técnico, Craig Shakespeare, antes de la respuesta del guardameta: "Ser capitán es un sueño, es algo que siempre he querido hacer, pero es una pena que sea por una lesión".

"Wes no puede jugar y salir a capitanear al equipo. Es un líder natural del grupo, está en una situación difícil debido a la lesión, pero también estoy contento de que haya podido viajar con el equipo para apoyarnos en el partido de mañana en el Vicente Calderón", continuó el portero en rueda de prensa antes del entrenamiento.

¿Está en su mejor momento? "La mejor forma de un portero es tener consistencia, tener rendimiento constante jornada tras jornada. Es cierto que estoy a buen nivel y espero seguir así", contestó Schmeichel, que no ha visto las declaraciones de Claudio Ranieri, quien habló de una falta de apoyo en el club que desató su destitución como técnico del equipo inglés hace siete encuentros. "Todos sabemos cómo es Claudio, un entrenador increíble que nos llevó a ganar la Premier e intentó salvarnos este año", limitó su respuesta en ese sentido.