Investigan lazos islamistas en el ataque contra el autobús del Borussia

La policía alemana examina una posible pista islamista en el ataque con explosivos contra el autobús del equipo de fútbol de Borrusia Dortmund en base a una carta de reivindicación que menciona el compromiso alemán en la lucha contra el Estado Islámico (EI), indicaron medios de prensa alemanes.

La carta encontrada el martes en el lugar del atentado está escrita "en nombre de Alá, el clemente, el misericordioso" evoca además el atentado perpetrado en diciembre de 2016 en un mercado navideño en Berlín, que dejó 12 muertos, afirmaron el diario Süddeutsche Zeitung y los canales de televisión WDR y NDR.

El defensa español Bartra, herido en el ataque

Marc Bartra resultó herido en un ataque contra el autobús del Borussia Dortmund en la carretera Wittbräucker, a sólo 10 kilómetros del estadio Signal Iduna Park, donde se iba a jugar el partido de Champions entre el club local y el Mónaco. Se produjeron tres explosiones por lo que tuvo que ser llevado al hospital por unas heridas por cristales en el brazo.

El club informó inicialmente que las lesiones no eran de gravedad -cortes en el brazo derecho- pero que el internacional estaba «en estado de shock». En torno a las 22:00 horas su entorno, entre ellos su agente Carles Puyol, confirmó a Edu Polo, de Mundo Deportivo, que iban a operar al jugador. Las primeras pruebas revelaron que se fracturó un hueso, el radio de la mano derecha, en la explosión y por eso pasó por quirófano.

A Marc Bartra lo operan esta misma noche tras las heridas sufridas en la muñeca. Molts ànims @MarcBartra! — Edu Polo (@EduPolo) April 11, 2017

El portero suizo del Borussia Dortmund Roman Burki, que estaba sentado en la parte de atrás al lado de Marc Bartra, explicó que el catalán "sufrió heridas por los cristales de la luna rota. El autobús se dirigía hacia la carretera principal cuando ha habido una enorme detonación, una verdadera explosión. Tras la explosión, todos nos agachamos en el autobús, los que pudieron se acostaron en el suelo", añadió antes de explicar que que el aplazamiento del partido fue la mejor solución. "No sabíamos lo que iba a pasar a continuación .Nadie pensaba en jugar al fútbol".

Los explosivos fueron abandonados en la calle, cerca de una esquina por la que iba a pasar el autobús. La policía Alemana ha emitido un comunicado en el que detalla que han sido tres las explosiones que han afectado al bus del Dortmund e investiga si fue un ataque dirigido. "Poco después de las 19:00 horas se registró una explosión cerca del autobús del Borussia Dortmund. Según las informaciones que manejamos, las ruedas del autobús estallaron y una persona resultó herida". A través de su cuenta oficial en la red social Twitter aclaró que "después de las primeras investigaciones, asumimos que ha sido un ataque con explosivos potentes".

Nota asumiendo el ataque

En una comparecencia en la sala de prensa de la sede central de policía de Dortmund la representante de la fiscalía aclaró que se encontró una nota junto al lugar de los hechos. "No puedo decir mucho más ahora mismo, se está estudiando la autenticidad de dicha nota. La investigación sigue en marcha, con cargos de ataque criminal", aunque confirmó que el escrito "reivindica la autoría pero no puedo decir nada más. Se está comprobando la autenticidad".

Se investigan todas las opciones. "Hay que ver en que dirección se encarrilan las pistas", dijo un portavoz de la policía en Dortmund, que aclaró que hasta el momento no hay indicio alguno que haga presumir un atentado terrorista o un ataque de ultras rivales. Además está usando las redes sociales para manterner informada a la población local y tratar de calmarla para no sembrar el pánico. Siguen investigando y recuerdan que nadie debe estar preocupado si ve un dron volar porque es uno de los suyos que está siendo utilizado en la zona de las explosiones.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Miguel Merino, padre del jugador amarillo Mikel Merino, explicó en la SER que "son heridas leves las de Bartra, todos tranquilos, un poco la conmoción de los impactos contra el autobús. Los artefactos han reventado los cristales y la peor parte se la ha llevado Bartra, dos artefactos explotan detrás. Tiene dañado el brazo", añadió. "Mi hijo estaba en el bus, no se le va el susto", explicó también el que fuera histórico jugador de Osasuna.

El partido de cuartos de final de la Champions se jugará a las 18:45 del miércoles. Bartra no estaba en condiciones para jugar al igual que el resto del equipo, algo atemorizado porque en un primer momento existía mucha confusión. Los futbolistas del Dortmund, tras la decisión de la UEFA, regresaron al hotel de concentración del equipo. El director ejecutivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watze, reconoció que “el equipo está en shock. Debemos seguir hacia delante pero no será fácil para los jugadores. El Borussia Dortmund es especialmente fuerte en estas situaciones. Todo lo que venga nos hará unirnos más, ser más fuertes y estoy seguro que el equipo se sentirá así”.

Erstmeldung: Explosion in der Nähe des Mannschaftsbusses des BVB https://t.co/PBs86FpOEe#bvbasm — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) April 11, 2017

Cordialidad entre aficiones

Minutos después Thomas Tuchel, de acuerdo con la dirección del club, optó por mandar a sus jugadores a dormir a sus respectivas casas y les citó de nuevo por la mañana para volver a concentrarse de cara al encuentro que se jugará el miércoles a las 18:45 horas.

uefa "Debemos priorizar el bienestar y la seguridad de todos los aficionados" El presidente de UEFA, Aleksander Čeferin, afirmó con respecto al partido Borussia Dortmund vs AS Mónaco FC. "Estoy profundamente afectado por las explosiones que tuvieron lugar esta noche en Dortmund. La decisión de aplazar el partido de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund y el AS Monaco fue la correcta, ya que siempre debemos priorizar el bienestar y la seguridad de todos los aficionados, oficiales de equipo y jugadores. Me gustaría expresar mi sincera gratitud a los representantes de los dos clubes, autoridades locales y aficionados por su cooperación".

Reinhard Rauball, el presidente del club, compareció ante los medios: "Los jugadores van a poder superar esto y jugar. Lo peor hubiera sido que los que han hecho este ataque hubiera alcanzado sus objetivos. Si ha habido un ataque directo contra el autobús, no lo superarán de aquí al miércoles. Será imposible superar esto mental y psicológicamente", añadió el antiguo jugador del Dortmund Steffen Freund, ganador de la Liga de Campeones en 1997.

Por su parte, los aficionados presentes en el estadio Signal Iduna Park desalojaron las tribunas muy enfadados sin saber lo que ha sucedido y rodeada de mucha policía. Watzke elogió también el comportamiento de la afición y la forma disciplinada en la que abandonó el estadio cuando se confirmó la cancelación del partido.

"Es una situación extremadamente difícil, pero los jugadores son profesionales", coincidió el presidente del club, Reinhard Rauball. A su juicio, lo peor sería que un acto de este tipo influyera en el juego y es además necesario lanzar una "señal positiva" a los espectadores. Los hinchas del Mónaco aplaudieron a los aficionados del Borussia con 'Dortmund'.

Se suspendió el #bvb vs #Asm los hinchas del @AS_Monaco_ES aplauden a los aficionados del Borussia con 'Dortmund' pic.twitter.com/rv3ssUsyr7 — Esto Es Anfield #LFC (@esto_es_anfield) April 11, 2017

El club de Dortmund por su parte también tuvo un gesto señor y ofreció a los hinchas del Mónaco que no tuviesen opción de quedarse en la ciudad que contactasen con el club para poder encontrarles alojamiento en la ciudad. Con el hashtag #bedforawayfans tratan de ayudar a encontrar cama a los que iban a regresar esta noche al principado monegasco.

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Apoyos a Bartra

Desde que sucedió el incidente, se sucedieron las muestras de solidaridad con Marc Bartra. Uno de los primeros en hacerlo fue Radamel Falcao, que iba a jugar el partido. "Lamento todo lo que sucedió. Todos estamos bien. Deseo una pronta recuperación a Marc Bartra", dijo el colombiano.

Lamento todo lo que sucedió. Todos estamos bien. Deseo una pronta recuperación a Marc Bartra. — Radamel Falcao (@FALCAO) April 11, 2017

También lo hizo el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, y la cuenta oficial del combinado nacional cuando todavía no se tenía claro el alcance de lo sucedido.

A la espera de saber más noticias sobre el incidente, mucho ánimo a @MarcBartra, su familia y a todo el @BVB — Julen Lopetegui (@julenlopetegui) April 11, 2017

Javi Martínez, compañero en la selección del catalán, y rival en la Bundesliga. "Marc Bartra espero que te recuperes pronto y puedas jugar mañana crack!!"

@MarcBartra espero que te recuperes pronto y puedas jugar mañana crack!! — Javi Martínez (@Javi8martinez) April 11, 2017

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso mandar su apoyo al internacional español al que desea se pueda recuperar pronto de sus lesiones.

Siguiendo la información que nos llega de Dortmund y la evolución de la salud de @MarcBartra, a quien deseo una pronta recuperación. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) April 11, 2017

El Barcelona mostró su apoyo a Bartra, ex canterano blaugrana, "el BVB y su afición". El Atlético también se sumó al mensaje de ánimo al futbolista español y al club alemán.