Cristiano, rey del área

Cuando el físico le respaldó, Cristiano Ronaldo aguantó el pulso a Leo Messi en la carrera por ser el mejor futbolista del planeta. Una vez que la velocidad y la agilidad ya no acompañan a sus piernas para desbordar desde la banda, el portugués se ha reciclado de forma natural e inteligente hacia el área pequeña. Una forma de explotar su remate, tanto de cabeza como con ambas piernas, ese que le ha valido para romper todos los récords goleadores en el Real Madrid.

Ante el Atlético, Cristiano volvió a exhibir esa capacidad rematadora con un tanto de 'killer' que sirve para encauzar el pase a la final de Cardiff, a falta del encuentro de vuelta en el Vicente Calderón. El '7' blanco volvió loco a Savic, y aunque en primera instancia no remató el centro de Carvajal, si lo hizo en el segundo de Casemiro para embocar el balón de cabeza al fondo de las mallas.

Ya en la segunda parte, cuando el Real Madrid daba por bueno el 1-0 y el Atlético se volvía loco buscando un empate que no urgía, Cristiano puso la puntilla al partido. El esférico cayó dividido en la frontal del área, el luso lo hizo suyo poniendo la pierna más fuerte que Filipe Luis, y encañonó a Jan Oblak. En el tramo final, y con el conjunto rojiblanco volcado, el delantero blanco cerró otra noche histórica con un remate a bocajarro a pase de Lucas Vázquez. Su gol 400 con la camiseta blanca.

Con este 'hat-trick', el delantero se convierte en el máximo goleador de la historia de las semifinales de la Liga de Campeones. Cristiano suma 13 dianas a lo largo de su carrera en la penúltima eliminatoria e iguala a Leo Messi con siete tripletes en Champions -47 entre todas las competiciones-. De sus últimos 12 remates, ocho han acabado en el fondo de la red. Casi nada.

«Los goles son un proceso natural»

Lejos de centrarse en su figura, Cristiano focalizó el mérito en el trabajo conjunto del Real Madrid. «El equipo ha estado tremendo, fenomenal. Hay que felicitarle. Ha jugado muy bien, un partido completo, y los goles vienen de un proceso natural», aseguró tras el partido.

El portugués, pese al 3-0, no se ve aún en Cardiff. «Tenemos una buena ventaja, pero la eliminatoria no está cerrada. El Atlético es un equipo muy fuerte, no es casualidad que estén aquí», remarcó.