Zidane: «Aún no hemos ganado nada, no me veo en Cardiff»

Zinedine Zidane estaba contento, sonriente, pero no mucho más que antes de cualquier partido en Valdebebas. El francés quiso, como otras tantas veces, dar el mérito del 3-0 a sus futbolistas y buscó rebajar la euforia negando ver Cardiff muy cerca pese al espectacular botín obtenido en la ida de las semifinales. «No se si ha sido el mejor (de los encuentros que lleva en el cargo) pero es verdad que fue un gran partido. Hicimos tres goles y sobre todo creo que la primera media hora fue fantástica. Generamos muchas ocasiones en la primera parte, nos faltó marcar goles pero eso lo hicimos en la segunda. Además estoy muy contento por dejar la meta a cero, porque eso es muy importante en estas eliminatorias y más ante un rival como éste. No sé si es el mejor pero sí que es un gran partido», sentenció.

Eso sí, negó varias veces que la renta le permita pensar ya en la final del 3 de junio. «Para nada me veo en Cardiff. Simeone tiene razón, hay un partido de vuelta por jugar», reiteró antes de explicar que «interpretamos bien el partido, sabiendo la fuerza del rival y las nuestras. Hoy hemos sido superiores, así fue porque cuando miras el partido y el marcador ves un 3-0. Eso es que hicimos un gran partido pero ahora hay un partido de vuelta, tendremos que trabajar y luchar. Vamos a sufrir ahí. No me veo en Cardiff. Para nada», recalcó.

Entiende Zidane la alegría pero no quiere que se desate ningún tipo de euforia. «Hoy podemos estar contentos, felices y disfrutar de lo que hicimos, pero aún nos queda mucho en la Champions y también en la Liga. No hemos ganado nada todavía. No creo que vamos a tener euforia. Hoy vamos a disfrutar, mañana a descansar y pensar en el partido del sábado que es importante para la Liga», recordó.

Cristiano, «único»

El francés habló de su política de rotaciones, que parece haber logrado maximizar el rendimiento de todos los jugadores madridistas pero sobre todo el de un Cristiano Ronaldo que suma 6 goles en sus dos últimos partidos continentales. «Cristiano tiene el gol, otros lo tienen un poco menos. Es por eso que es único. Descansar es importante y él lo sabe. De vez en cuando tiene que descansar. Pero lo sabe él solo, porque es inteligente y no porque se lo diga yo».

Además el técnico valoró el nivel de Nacho como «muy alto» y le alabó. «Es un jugador que puede hacerlo en cualquier sitio de los de atrás. Haciéndolo bien en cada posición. Lateral izquierdo, derecho o central. Siempre está concentrado en cada cosa, en cada balón sabe lo que tiene que hacer. Para él cada balón es lo más importante. Estando concentrado y con su calidad lo hace bien. Me alegro por él», reconoció.

No quería extenderse mucho en nombres propios y optó por recordó la fuerza de su grupo. «Es impresionante lo de todos los jugadores. Entra uno y sale otro, que lo hace fenomenal. El dibujo hoy en día no importa tanto. Podemos salir con uno y luego cambiar, porque con el cambio puede ser que funcione mejor aún. Hoy salimos con Isco entre líneas y lo ha hecho fenomenal; después buscamos amplitud con Lucas y Marcos por fuera, tuvimos más profundidad y equilibrio defensivo», explicó sin querer extenderse en detalles tácticos. «El mensaje que les he dicho desde el primer día es que hay 22 o 23 jugadores muy buenos. Todos van a ser importantes en este club. Cuando entra uno y sale otro no cambia nada. Tengo suerte de tener estos jugadores, luego el mensaje es intentar jugar y disfrutar. Funciona el mensaje porque son muy buenos».

Sufrimiento en el Calderón

Zizou cree que la fuerza más grande de este Madrid que ha forjado en 15 meses «es jugar, intentar jugar con los futbolistas tan buenos que tenemos. Con paciencia podemos hacer daño a cualquier equipo. Hoy la primera media hora fue fantástica, en cuanto en el ritmo y la intensidad que hicimos. Técnicamente estuvimos bien, después hubo 5-10 minutos complicados antes del descanso. En la segunda parte estuvimos muy efectivos, con pocas ocasiones hicimos dos goles. Interpretamos muy bien el partido pero en el fútbol no existe partido fácil y se pueden meter cinco o seis. Nosotros (en la vuelta) vamos a tener que hacer un partido perfecto igual allí para pasar la eliminatoria», vaticinó.

«Estoy muy contento con todos los jugadores», afirmó a modo de regate cuando se le preguntó por su futuro. «Yo estoy feliz. Todos los días disfruto de lo que estoy haciendo y de mis jugadores. Nosotros no hemos ganado nada. Hay que seguir. Lo más importante es estar siempre enchufados, yo con ellos el primero. Me alegro que esta noche, por ejemplo, hayamos un gran partido. No es nada fácil lo que estamos haciendo, conseguir tres goles a un rival complicado y dejar la meta a cero», se congratuló.