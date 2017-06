Se nota que Zinedine Zidane fue jugador. Y sabe lo que duele quedarse fuera de una gran final como la de Cardiff. Zizou vive en el éxito desde que llegó al primer equipo blanco. En su primera campaña completa apostó por las rotaciones masivas y le ha funcionado. Sus descansos a las estrellas como Cristiano, la optimización del rendimiento del vestuario, su mano izquierda con los calentones de James y Morata le han convertido en un técnico de referencia. Pero hay una decisión que le agobia desde hace varios días: definir la lista de convocados ya que tiene disponibles a todos los miembros de su plantilla. Recuperado Dani Carvajal y una vez que el propio Gareth Bale le ha allanado el camino con unas declaraciones muy honestas que parecen dejar clara su suplencia ante la Juventus, la duda es saber el nombre de los otros siete elegidos.

Y es que solo pueden estar inscritos 18 ante los italianos de los 25 de la plantilla, aunque al menos todos podrán estar en el banquillo y así nadie tendrá que quedarse en la grada. El tercer portero Rubén Yáñez, el inédito Fabio Coentrao y Mariano ya tienen asumido que no jugarán. «Estamos muy unidos, somos un gran grupo. Entrenar aquí es maravilloso, hay grandes compañeros y te hacen mejor. Cada minuto que sales es una oportunidad de oro, y te dejas la piel», explicó el delantero, que aportó un gol decisivo para la Liga ante el Deportivo en el Bernabéu.

Al once habitual de las últimas semanas (Keylor, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema y Cristiano) hay que sumar el citado Bale, que llega justo pero sin ritmo de competición, y el portero Kiko Casilla como fijos. Junto a ellos en el banquillo estará Álvaro Morata, el otro '9' del equipo y un defensa que será Nacho por esa multifuncionalidad que le proporciona un status de hombre importante en la plantilla (puede ser lateral en ambos lados y central). A partir de ahí, todo lo demás está en el aire.

Asensio parece seguro

Lo normal es que Mateo Kovavic, también polivalente para suplir las funciones de sus compañeros en el centro del campo (Casemiro, Modric o Kroos), sea el quinto hombre. Las otras dos plazas se las tendrán que repartir entre Lucas Vázquez, James Rodríguez, Marco Asensio y Danilo. Este último, debido a que Carvajal tuvo molestias y ha sido utilizado en varias ocasiones por Zidane lejos del Bernabéu, podría tener más opciones que Pepe, que se despedirá del Madrid al terminar su contrato. Del tridente ofensivo restante, que por ejemplo brilló en Riazor, sólo uno podrá estar convocado.

«Habla muy bien del nivel de la plantilla que haya jugadores que no se puedan vestir, demuestra que hay que trabajar al máximo para poder vestirse. Las oportunidades que nos dio todo el año hace que estemos enchufados», reconocía Lucas Vázquez, que dio otro aire al equipo en la prórroga de San Siro y marcó el penalti en la tanda final.

«Son decisiones como siempre, difíciles porque estamos todos. Voy a tener que elegir entre los 22 quién va a iniciar y quién estará en el banquillo. Habrá también quien se quedará fuera de la lista. Eso es lo más difícil para mí. No te voy a decir si lo he decidido o no. Un entrenador sabe qué se va a hacer, pero no voy a decir nada», confesó en la jornada abierta a los medios en Valdebebas.

Viaja su hijo Enzo

Conocida la intención de James de abandonar el club por la falta de minutos, todo apunta a que Marco Asensio, que marcó en la final europea de Trondheim ante el Sevilla y recientemente brilló en cuartos de final ante el Bayern, será el que esté sentado cerca de Zizou, que sorprendió este viernes y citó de la lista B de inscritos para la Champions League a su hijo, Enzo Zidane. A muchos les sorprendió la ausencia de más jóvenes del filial, ya que, por ejemplo, Álvaro Tejero debutó en el duelo liguero de Riazor.