Final Bale: «Quizás me quede en el Madrid y quizás no» Gareth Bale, durante la celebración del título. / Paul Ellis (Afp) El galés, elegido mejor futbolista de la final, reivindica más minutos para seguir en el club blanco ÓSCAR BELLOT Enviado especial a Kiev Domingo, 27 mayo 2018, 00:49

Los dos tantos que marcó convirtieron a Gareth Bale en el mejor futbolista de la final de la Liga de Campeones disputada entre el Real Madrid y el Liverpool en el Olímpico de Kiev, pese a no ser titular. «Es el mejor gol que he marcado. Es la competición más importante y marcar un gol así es un sueño hecho realidad. Nunca había marcado un gol así de chilena y hacerlo hoy ha sido un sueño», comentó sobre la primera de esas dos dianas, que quedará en la historia de la competición.

Admitió que se sintió decepcionado por ser suplente, pero destacó que es «un profesional» y que intentó darlo todo por el equipo. «Todo el mundo espera que le pasen estas cosas, pero lo más importante ha sido defender el título».

Compareció Bale con afán reivindicativo. Demanda minutos, tras acabar el curso como un tiro y ser el héroe de la final de Kiev ante el Liverpool. «Creo que tengo que jugar todas las semanas. Es algo que siempre he querido hacer y si no puedo hacerlo en el Real Madrid tendré que pensarlo en el verano», manifestó. No descartó por ello el regreso a la Premier League, donde siempre ha tenido un gran cartel. «No lo sé, tengo que hablarlo con mi agente. Repito, necesito jugar todas las semanas y si no puedo hacerlo tendré que reflexionar. Quizás me quede en el Madrid y quizás no», remachó.