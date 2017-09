Liga de Campeones | Fase de grupos Casemiro: «En Dortmund empezó todo» 07:38 Casemiro. / Codere El brasileño volverá el martes al Signal Iduna Park, donde en 2014 completó una actuación sobresaliente COLPISA MADRID Lunes, 25 septiembre 2017, 12:55

El partido que el Real Madrid disputará este martes en el Signal Iduna Park de Dortmund, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, no será uno más para Casemiro. En aquel estadio fue donde el brasileño demostró que tenía calidad suficiente ser una pieza clave del Real Madrid. "Fue ahí donde empezó todo", ha señalado el mediocentro en una entrevista con Codere Apuestas.

Fue el 8 de abril de 2014 cuando el 'stopper' demostró sus condiciones para sostener a un equipo cuya clasificación pendía de un hilo. El Real Madrid afrontaba la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con la renta de tres goles conseguida en el Santiago Bernabéu. Pero pronto el Borussia Dortmund se puso 2-0 y el pase estaba en riesgo ante las múltiples ocasiones de que gozaban los alemanes.

Carlo Ancelotti, por entonces entrenador de los blancos, optó por dar entrada a Casemiro en el minuto 73 para intentar contener la sangría. En aquellos 17 minutos, Casemiro se ganó su lugar en el club, pese a que al término de esa campaña que la escuadra de Chamartín rubricaría con la 'décima' en Lisboa hubiese de salir cedido al Oporto, equipo del que retornó un curso después.

"Jugar en Dortmund es especial porque fue ahí donde empezó todo para mí", recuerda el centrocampista. "La afición apretará mucho y es difícil jugar allí. Ellos tienen un buen equipo, pero creo que estamos preparados para hacer un buen partido. Será exigente", añade.

Destaca el brasileño que el trabajo y el espíritu de sacrificio son las virtudes que le han permitido triunfar en el Real Madrid, a las que en los últimos meses ha añadido su facilidad para ver puerta. "Me gusta mucho trabajar y a veces demasiado. Sé que mi trabajo no es marcar goles pero está saliendo bien y eso es bueno para mí y para el equipo", señala. "La gente y los rivales no se imaginan tanto que vaya a meter goles, por eso creo que es bueno apostar por que marque y así tener una sorpresa", agrega.

Casemiro no ve imposible la consecución del sextete esta temporada y pone en valor el significado de vestir la camiseta del Real Madrid. "Intento disfrutar en cada entrenamiento, porque para mí es un honor vestir esta camiseta, que te obliga a ganar títulos. Sabemos que nos toca trabajar mucho pero queremos ganar todo porque tenemos una gran plantilla", manifiesta.

Nacho: «Nunca hemos ganado allí»

También ha hablado para Codere Apuestas otro integrante de la plantilla madridista, Nacho. El defensa, comodín de la zaga blanca, recordó que el Real Madrid no ha ganado nunca en el Signal Iduna Park. "El campo del Borussia es muy complicado, aprietan mucho y hay una gran presión, pero nos gustan estos partidos. Nunca hemos ganado allí y queremos hacerlo bien y sacar los tres puntos. Estamos en una buena dinámica y queremos hacerlo bien", ha asegurado.

Respecto a la receta para romper esa racha, el internacional español fue claro: "Debemos hacer las cosas que venimos haciendo: ser un equipo, correr más que el contrario y, con la pegada que tenemos, les podemos hacer mucho daño".