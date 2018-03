Octavos | Vuelta El Besiktas persigue una despedida digna ante el Bayern Jupp Heynckes, técnico del Bayern de Múnich. / Tobias Schwarz (Afp) El 5-0 de la ida permitirá a Heynckes dar descanso a algunas de sus figuras pese a que el veterano técnico no quiere «riesgos» COLPISA ESTAMBUL Miércoles, 14 marzo 2018, 08:33

El Bayern de Múnich visita Estambul para medirse al Besiktas en un partido de mero trámite tras la arrolladora victoria (5-0) que cosechó el cuadro bávaro en el Allianz Arena.

"En la vuelta alinearé a mi mejor equipo. En Liga de Campeones no se pueden tomar riesgos", declaró el técnico del Bayern de Múnich, Jupp Heynckes, que ha revitalizado al gigante alemán desde que los dirigentes le sacasen de su retiro para suplir al italiano Carlo Ancelotti.

Las intenciones del veterano técnico alemán se topan con una larga lista de bajas, empezando por el holandés Arjen Robben, tocado en un nervio, y siguiendo por los franceses Kingsley Koman, operado del tobillo, y Corentin Tolisso, que el pasado sábado sufrió una fuerte contusión en la tibia, además del portero Manuel Neuer, que todavía no se ha recuperado de la fractura en el pie que amenaza con privarle del Mundial de Rusia.

Todo apunta a que Heynckes, que ha ganado 14 de sus últimos 15 partidos al frente del Bayern, concederá descanso al polaco Robert Lewandowski, principal figura del cuadro muniqués que ambiciona conquistar la Liga de Campeones y que, de no lograrlo este curso, podría intentarlo en otra escuadra a partir de la próxima campaña, quizás en el Real Madrid de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, con el que se le ha relacionado en los últimos meses. Su puesto en la delantera lo ocupará el internacional alemán Sandro Wagner, incorporado en el mercado invernal para dar aire a su estrella.

El Besiktas, que dio la sorpresa al acabar primero del grupo G, alcanzando por primera vez los octavos de la principal competición continental, apelará al orgullo para despedirse con buen sabor de boca del torneo. Además, el cuadro que entrena Senol Günes intentará mantener su racha de tres encuentros sin perder en casa en Europa.

"Queríamos clasificarnos, o al menos disputar una eliminatoria emocionante, pero la gran diferencia del partido de ida no lo hace posible. Todavía queremos lograr un buen resultado, así que vamos a jugar lo mejor posible. Todos conocemos al Bayern y aquí van a poner el once más potente posible, y vamos a intentar jugar de la mejor manera. Nos despedimos este año ya de la competición, pero vamos a intentar dejar una buena imagen y nuestro objetivo es volver a esta ronda la próxima temporada", dijo el técnico, que además del sancionado Vida, cuenta con la baja de Pepe, ex del Real Madrid, por lesión.

-Alineaciones probables:

Besiktas: Fabri, Gökhan, Medel, Necip, Adriano, Hutchinson, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel y Negredo.

Bayern de Múnich: Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Vidal, Thiago, Müller, James, Ribéry y Wagner.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Estadio: Besiktas Park.

Horario: 18.00 h.

TV: beIN Sports