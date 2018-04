Semifinales | Ida Heynckes libera de presión al colegiado: «Lo conozco y estoy muy tranquilo» Jupp Heynckes, técnico del Bayern Múnich. / Reuters El técnico del Bayern de Múnic muestra su confianza total en Björn Kuipers, el árbitro que dirigirá la ida de semifinales en el Allianz Arena EFE Múnich Martes, 24 abril 2018, 14:34

Jupp Heynckes, técnico del Bayern Múnich, liberó de presión al árbitro holandés Björn Kuipers, que dirigirá la ida de semifinales en el Allianz Arena, al asegurar que lo conoce «muy bien» y está «muy tranquilo», convencido de que nada de la polémica surgida en el Real Madrid-Juventus condicionará.

«No me preocupa el árbitro, en toda mi carrera como entrenador siempre me he comportado muy bien hacia los árbitros, he sido siempre objetivo con su juicio y mañana es una semifinal de Champions donde están los mejores árbitros. Tengo plena confianza en el árbitro. Lo conozco bastante bien y estoy muy tranquilo», dijo en rueda de prensa en el Allianz Arena.

El Real Madrid accedió a semifinales con un penalti a Lucas Vázquez en el minuto 93 en el Santiago Bernabéu ante el Juventus, que provocó debate en todo el mundo del fútbol. Heynckes no entró a valorar la jugada y transmitió un mensaje de plena confianza en el estamento arbitral.

«Lo vi en la tele y tengo mi propia opinión. En el fútbol de hoy uno como entrenador, como jugador o árbitro, es responsable de que se imparta una gran disciplina. Por supuesto que puede haber una decisión errónea de un árbitro pero nunca puedes empezar el partido con esos pensamientos», opinó.

«Yo entro de forma neutral al partido, pensando en conseguir los objetivos deportivamente y lo demás no está en mis manos, por eso no me preocupo del árbitro que también quiere demostrar por qué fue elegido para una semifinal», añadió.